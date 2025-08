Sẵn 1,5 tỷ đồng, có mua nhà phố được không?

Với 1,5 tỷ đồng, nhiều người tưởng như không thể bước chân vào thị trường nhà đất. Đâu là lựa chọn đầu tư tối ưu, mang lại lợi suất bền vững?

Làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, sau 5 năm kết hôn, vợ chồng anh Tuấn Hải (33 tuổi) tích góp được hơn 1,5 tỷ đồng . Với lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp, vợ chồng anh tính kế hoạch xoay vòng vốn đầu tư.

“Giữa vàng, chứng khoán và bất động sản, tôi chọn bất động sản. Bởi kênh đầu tư này không chỉ sinh lời bền vững mà còn phục vụ nhu cầu thực trong tương lai, khi gia đình có nhu cầu về một ngôi nhà thứ 2 hoặc chuyển nơi làm việc”, anh Hải chia sẻ.

Với số tiền tiết kiệm cũng không quá lớn, dự định ban đầu của anh Hải là mua 1 căn chung cư. Tuy nhiên, việc tìm kiếm 1 căn chung cư ưng ý, phù hợp tài chính giờ khá khó khăn do nguồn cung khan hiếm, nên anh chuyển hướng sang tìm mua nhà đất. “Suy cho cùng, giá đất chỉ có tăng, vừa có đất vừa có nhà thì không lo gì nữa”, anh Hải nói.

Bài toán đầu tư bất động sản với số vốn thấp

Thực tế, trong bối cảnh lạm phát âm thầm bào mòn giá trị tiền mặt, bất động sản vẫn là kênh đầu tư tích sản hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tiềm lực, đặc biệt là những gia đình trẻ như vợ chồng anh Tuấn Hải.

Nhiều gia đình trẻ loay hoay giữa các phương án mua hoặc đầu tư bất động sản do vốn tích lũy thấp.

Các chuyên gia thường khuyên, với người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nên ưu tiên những sản phẩm trong các khu đô thị đầy đủ tiện ích, hạ tầng kết nối đồng bộ để có thể an tâm về pháp lý, đảm bảo giá trị tài sản và khả năng khai thác cho thuê mang về dòng tiền đều đặn. Những bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực như vậy cũng sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Trong trường hợp chấp nhận tích lũy tài sản trong trung và dài hạn, nhà đầu tư có thể tìm đến nhà liền thổ tại các khu vực đã có quy hoạch rõ ràng, đặc biệt là gắn với tiềm năng phát triển công nghiệp hoặc du lịch, với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm chờ triển khai. Tại phía Bắc, những sản phẩm này thường ở các địa bàn ven Hà Nội, như Hưng Yên, Hải Phòng… giá còn “mềm” so với mặt bằng chung và vì vậy, còn nhiều dư địa tăng giá khi hạ tầng và kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, với các gia đình trẻ có khoản tích lũy chưa nhiều như anh Tuấn Hải, kỳ vọng không chỉ là một phương án đầu tư an toàn, pháp lý minh bạch, mà còn cần chính sách thanh toán linh hoạt, giãn tiến độ.

Cơ hội mua nhà phố “dễ thở”

Thấu hiểu những mong muốn này của các gia đình trẻ, gần đây Vinhomes đã ra mắt dòng sản phẩm nhà liền thổ giãn tiến độ xây dựng (còn được gọi là giãn xây) tại các đại đô thị đang triển khai.

Thay vì phải thanh toán phần lớn tổng giá trị căn nhà trong vòng 6-12 tháng như bình thường, người mua chỉ cần trả trước quyền sử dụng đất và giá trị thương mại. Chi phí xây dựng sẽ được giãn thanh toán tới 780 ngày.

Giả sử với một căn nhà phố 6,7 tỷ đồng tại đại đô thị Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), người mua chỉ cần chuẩn bị số vốn tương đương 30% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại; 70% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại còn lại sẽ được ngân hàng cho vay với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Cộng thêm các chính sách ưu đãi thanh toán sớm, khách hàng chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu từ 1,26 tỷ hoặc 1,42 tỷ đồng nếu lựa chọn vay ngân hàng.

Với tính toán này, gia đình anh Tuấn Hải có thể sở hữu ngay một bất động sản chất lượng cao, mang tính tích sản dài hạn, nằm trong đại đô thị được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian 2 năm chưa phải đóng chi phí xây dựng, hai vợ chồng có thể tiếp tục nỗ lực làm việc và tích góp, trong khi khu đất trong tay, với pháp lý hoàn chỉnh, ở khu vực tiềm năng, vẫn đang không ngừng sinh lời.

Với giải pháp giãn xây, Vinhomes mở rộng cơ hội tiếp cận nhà phố chất lượng đến nhiều đối tượng nhà đầu tư và người mua ở thực hơn.

Thực tế, với các bất động sản liền thổ của Vinhomes, vốn được kiến tạo trong tổng thể hệ sinh thái tiện ích bài bản, tại những khu vực có khả năng kết nối cao và thu hút đông đảo người dân về sinh sống, thì đà tăng trưởng giá trị đã được minh chứng rõ ràng. Ngay tại Hải Phòng, còn nhớ thời điểm mới ra mắt, giá một căn biệt thự tại Vinhomes Imperia Hải Phòng dao động khoảng 45-60 triệu đồng/m2, nhưng hiện tại đã lên đến 124-211 triệu đồng/m2, theo dữ liệu từ nền tảng Batdongsan.com.vn.

Giờ đây, giới đầu tư và người mua ở thực cũng đang trông chờ tốc độ sinh lời tương tự tại Vinhomes Golden City, tọa lạc ngay vùng quy hoạch phát triển chiến lược của thành phố cảng - trung tâm logistics, giao thương quốc tế, hạ tầng đang được đầu tư mạnh.

Sự kiện giới thiệu dự án Vinhomes Golden City và ra mắt phân khu Mặt trời thu hút hàng nghìn nhà đầu tư.

Hiện, chủ đầu tư đang ra mắt khu Mặt Trời với chính sách giãn xây thông qua 4 phương thức thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền và giải tỏa áp lực tài chính, trong khi vẫn hưởng trọn lợi ích kép khi nền giá tăng.

Người mua có thể lựa chọn vay vốn ngân hàng (hỗ trợ lãi suất 0% trên 70% chi phí quyền sử dụng đất và giá trị thương mại trong 24 tháng); thanh toán chuẩn (chiết khấu 4,5% chi phí quyền sử dụng đất và giá trị thương mại, cùng với lãi suất 11%/năm trên số tiền thanh toán sớm); thanh toán sớm (chiết khấu 9,5% chi phí quyền sử dụng đất và giá trị thương mại, cùng với lãi suất 11%/năm trên số tiền thanh toán sớm) và thanh toán giãn tiến độ lên tới 780 ngày.

Vinhomes Golden City được quy hoạch bài bản với đầy đủ tiện ích hiện đại, mang đến không gian sống xanh cho cư dân ngay giữa trung tâm đô thị công nghiệp Hải Phòng.

Bên cạnh Vinhomes Golden City, Vinhomes cũng ra mắt dòng sản phẩm giãn xây tại các đại đô thị khác như Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh mới). Thông qua giải pháp đặc biệt này, Vinhomes mong muốn mở rộng cánh cửa nhà thấp tầng đến nhiều đối tượng nhà đầu tư và người mua ở thực hơn, cung cấp thêm phương án tích sản an toàn mà bền vững trong giai đoạn thị trường chuẩn bị chào đón nhịp tăng trưởng mới.