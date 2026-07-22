Kế hoạch lớn của Samsung

Công ty Hàn Quốc đặt tham vọng thương mại hóa robot hình người khi thành lập bộ phận chuyên nghiên cứu, phát triển độc lập.

Các cổ đông Samsung Electronics quan sát robot của Rainbow Robotics. Ảnh: Joint Press Corps.

Samsung vừa công bố thành lập bộ phận Trải nghiệm Robot (Robotics eXperience - RX), tập hợp các hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa robot. Theo CNBC, đây là động thái tiếp theo từ công ty Hàn Quốc nhằm tìm kiếm nguồn tăng trưởng mới.

Bộ phận này sẽ do Roh Tae-moon giám sát. Ông là chủ tịch Samsung Electronics và đứng đầu mảng Trải nghiệm Thiết bị (Device eXperience), chuyên về thiết bị gia dụng và smartphone.

Việc thành lập bộ phận robot diễn ra sau khi Samsung mua lại Rainbow Robotics vào năm 2024. Trước đây, các dự án xoay quanh robot tại công ty hoạt động rời rạc, thuộc nhiều mảng khác nhau. RX dự kiến chuẩn hóa những dự án dưới một bộ phận thống nhất.

Theo Korea JoongAng Daily, chiến lược dài hạn của bộ phận sẽ do Phó chủ tịch Lee Dong-geun đảm nhận. Ông Lee gia nhập Samsung vào tháng 5, từng giữ vị trí tương tự tại Boston Dynamics, thuộc Hyundai Motor Group.

Samsung được cho đã tuyển dụng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, chẳng hạn như Kim Hyoun-jin, giáo sư kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Đại học Quốc gia Seoul, chuyên về robot tự hành và điều khiển robot.

Kim Ui-kyum, giáo sư kỹ thuật cơ khí từ Đại học Ajou, chuyên nghiên cứu về công nghệ bàn tay robot, cũng gia nhập bộ phận mới. Lý do được cho đến từ sự ấn tượng về tầm nhìn dài hạn và môi trường nghiên cứu của công ty.

Samsung sẽ biến cơ sở R&D tại quận Seocho, phía nam Seoul, thành trung tâm nghiên cứu robot chủ lực. Các nhà nghiên cứu sẽ làm việc tại 2 tòa nhà trong khuôn viên, được dành riêng cho nghiên cứu robot.

Công ty Hàn Quốc cũng có kế hoạch xây dựng nhà máy dữ liệu tại khu phức hợp Gumi, tỉnh Gyeongsang Bắc để thu thập lượng dữ liệu khổng lồ, phục vụ huấn luyện robot. Samsung sẽ thành lập các trung tâm nghiên cứu robot tại Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, những nơi công nghệ robot đang phát triển, để tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách tận dụng hệ sinh thái và chuyên môn địa phương.

"Sau khi tái cấu trúc tổ chức, cơ sở hạ tầng và nhân tài, mảng kinh doanh robot hình người của Samsung sẽ sẵn sàng bứt tốc", nguồn tin trong ngành chia sẻ với Korea JoongAng Daily.

Nếu thiết lập thành công dây chuyền sản xuất và chứng minh khả năng sinh lời, bộ phận DX có thể đủ điều kiện để trở thành mảng kinh doanh hoàn chỉnh.

Một loại pin thể rắn sản xuất bởi Samsung SDI, chuyên dùng cho robot AI. Ảnh: News1.

Samsung có kế hoạch triển khai robot hình người tại dây chuyền sản xuất bán dẫn, smartphone và thiết bị gia dụng từ nửa cuối năm nhằm thu thập dữ liệu thực tế, từ đó cải thiện sự khéo léo và khả năng điều khiển robot.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sử dụng robot để tự động hóa cơ sở sản xuất. Với kinh nghiệm tích lũy từ đó, chúng tôi dự định mở rộng từng bước, từ thị trường B2B (cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp) sang thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn", ông TM Roh chia sẻ hồi tháng 1.

Samsung đã đạt những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực robot. Công ty đang đẩy nhanh quá trình phát triển bàn tay robot, một trong những trở ngại lớn nhất để thương mại hóa robot hình người.

Trong tương lai, Samsung dự định mở rộng đầu tư vào lĩnh vực robot thông qua sáp nhập và mua lại, bên cạnh các khoản đầu tư chiến lược.

"Trong thời gian tới, chúng tôi dự định tuyển dụng nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, tiếp tục tăng cường khả năng thương mại hóa robot trong dài hạn", phát ngôn viên Samsung cho biết.