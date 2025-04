Samsung có thể phải hủy ra mắt điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge

Trước đó, mẫu điện thoại đã được báo hoãn ngày ra mắt với lý do kỹ thuật. Tuy nhiên, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn thế.

Galaxy S25 Edge, chiếc điện thoại siêu mỏng của nhà Samsung. Ảnh: Future.

Vào ngày 3/4, Samsung đã thông báo với 3 nhà mạng viễn thông lớn tại Hàn Quốc về quyết định hoãn ngày ra mắt của Galaxy S25 Edge. Trước đó, sản phẩm này dự kiến đến với công chúng vào tháng 4, nhưng đã bị dời sang tháng 5 hoặc tháng 6.

Một số tin đồn cho rằng lý do xuất phát từ sự thay đổi trong bộ phận lãnh đạo gần đây. Tuy nhiên, Roland Quandt, một leaker (người tuồn thông tin) uy tín đã dẫn lời "các nguồn tin thân cận với Samsung", xác nhận sự chậm trễ là do "lý do kỹ thuật" và cần phải thử nghiệm thêm đối với chiếc điện thoại này.

Mặc dù phía nguồn tin không nêu rõ những vấn đề kỹ thuật đó là gì, Quandt nhận định chúng có thể nghiêm trọng đến mức hãng phải huỷ việc ra mắt Galaxy S25 Edge.

Roland Quandt đã nhiều lần tiết lộ chính xác về các sản phẩm công nghệ trước khi chúng được công bố chính thức. Trước đây, ông tiết lộ chi tiết về camera của OnePlus 8 Pro bao gồm 3 cảm biến, gần đây hơn ông cũng xác nhận về cơ chế bản lề của Galaxy Z Flip 5.

Trong một bài viết trên Bluesky, Quandt đã tự hỏi “liệu Samsung có thể quyết định hủy bỏ nó hoàn toàn hay không”. Trong một bài khác, ông nhận định rằng “những hình ảnh chính thức mà tôi đăng trước đó có thể sẽ là những hình ảnh duy nhất mà chúng ta từng thấy về chiếc điện thoại”.

Việc Samsung hủy bỏ Galaxy S25 Edge vào phút chót sẽ là điều đáng ngạc nhiên, khi công ty đã hé lộ về sản phẩm ​tại sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng 1. Mẫu điện thoại này mỏng hơn đáng kể (6,4 mm) so với các dòng Galaxy khác.

Galaxy S25 Edge được cho rằng sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, trang bị RAM 12 GB và dung lượng lưu trữ lên đến 512 GB. Đồng thời, mẫu điện thoại cũng sở hữu những nâng cấp như pin 3.900mAh với hỗ trợ sạc nhanh 25W, camera chính 200MP và camera phụ 12MP, cho phép chụp ảnh toàn cảnh ấn tượng.

Với khả năng chiếc điện thoại này vẫn có thể ra mắt trong vài tháng tới, chúng ta có thể sẽ sớm biết thêm thông tin. Nhưng nếu không có bất kỳ tin tức nào, điều đó có thể là dấu hiệu cho thấy Samsung Galaxy S25 Edge đã thực sự bị hủy bỏ.