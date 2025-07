Saliba là mảnh ghép hoàn hảo cho Real Madrid

Trung vệ người Pháp gây ấn tượng mạnh mẽ khi cùng Arsenal đối đầu Real Madrid ở tứ kết Champions League mùa 2024/25, đặc biệt là màn so tài nghẹt thở với Kylian Mbappe. Từ đó, sự quan tâm của “Los Blancos” với cầu thủ sinh ra tại Bondy - quê hương của chính Mbappe - lại càng được củng cố.

Giống như Ibrahima Konate ở Liverpool, Saliba hiện chưa sẵn sàng ký hợp đồng mới với Arsenal. Thỏa thuận hiện tại của anh sẽ hết hạn vào mùa hè 2027, trong khi ban lãnh đạo “Pháo thủ”, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Thể thao Andrea Berta, đang cố gắng gia hạn tới năm 2032 để xây dựng một đội hình trẻ trung, hướng tới tham vọng Premier League.

Theo L'Équipe, Real Madrid bắt đầu những cuộc tiếp xúc với đại diện của Saliba để mở đường cho thương vụ trong tương lai. Lý do rất rõ ràng: Antonio Rudiger ngày càng dễ chấn thương, David Alaba không còn ở trạng thái thể lực tốt nhất, trong khi Eder Militão vẫn để lại nhiều nghi ngại sau hai chấn thương đầu gối liên tiếp. Bên cạnh đó, Raul Asencio chưa đủ tố chất thủ lĩnh để gánh vác hàng thủ.

Real Madrid đang kỳ vọng vào tài năng trẻ Dean Huijsen, nhưng họ hiểu rằng cần thêm những trụ cột đẳng cấp để tạo sự ổn định. Saliba, với khả năng phán đoán tình huống thông minh và sức mạnh trong tranh chấp, được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo.

Không chỉ Saliba, Konate cũng đang trong tầm ngắm của Real Madrid. Sự xuất hiện của bộ đôi trung vệ người Pháp bên cạnh dàn cầu thủ đồng hương như Camavinga, Mendy, Tchouameni và Mbappe sẽ giúp Real xây dựng một “hạt nhân” mạnh mẽ cho nhiều mùa giải tới.

Câu hỏi đặt ra: ai sẽ là sự lựa chọn đầu tiên - Saliba hay Konaté? Dù quyết định thế nào, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rõ ràng sẽ không đứng ngoài cuộc đua khi cơ hội xuất hiện.

