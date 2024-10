Saka: 'Đây là năm của Arsenal'

Ở trận đấu kết thúc rạng sáng 2/10 (giờ Hà Nội), khi được huyền thoại Thierry Henry hỏi liệu đây có phải là năm Arsenal lên ngôi vô địch hay không, Saka trả lời đầy tự tin: "Tôi không muốn tạo quá nhiều áp lực, nhưng tôi nghĩ đây là năm của chúng tôi. Đội bóng đã rất gần (chức vô địch - PV) trong hai mùa giải qua, và bây giờ chúng tôi còn tiến gần hơn nữa".

Saka cũng chia sẻ về sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ tấn công: "Chúng tôi không chỉ ghi bàn mà còn giúp đội nhà giữ sạch lưới. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội. Chúng tôi tin rằng mình có thể ghi bàn từ những tình huống cố định, và điều đó mang lại hiệu quả".

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông đặc biệt dành những lời khen ngợi cho Kai Havertz: "Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Trí thông minh, khả năng quan sát và sự tận tâm của Havertz là điều mà tôi rất ngưỡng mộ. Cậu ấy chính là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình của chúng tôi".

Trong bối cảnh đội trưởng Martin Odegaard vắng mặt khi Arsenal tiếp PSG ở lượt trận thứ hai League phase Champions League rạng sáng 2/10 (giờ Hà Nội), Bukayo Saka xuất sắc đảm nhận vai trò thủ lĩnh và góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục của "Pháo thủ". Kai Havertz và Saka điền tên lên bảng điện tử dành cho người ghi bàn.

Chiến thắng trước PSG tiếp thêm động lực cho Arsenal trước trận đấu với Southampton tại Premier League vào cuối tuần này. Với phong độ cao hiện tại, "Pháo thủ" hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch.

