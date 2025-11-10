Saigon Marina IFC rực rỡ, mừng đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh

Từ tối 6/11, bên bờ sông Sài Gòn, tòa tháp Saigon Marina IFC bừng sáng trong sắc màu quốc kỳ Việt Nam và Vương quốc Anh, mở đầu “Tuần lễ hữu nghị Việt Nam - Anh” (6/11-13/11).

Chương trình do Tổng lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn Sovico tổ chức, chào mừng dấu mốc nâng tầm quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong khuôn khổ đối ngoại của Việt Nam.

Sự kiện diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác song phương nhiều lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa và giáo dục.

Nổi bật bên sông Sài Gòn, Saigon Marina IFC - công trình biểu tượng vừa được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam - mang kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường, kết nối trực tiếp tuyến metro số 1. Tòa tháp được xem là biểu tượng mới của trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, thể hiện khát vọng hội nhập và vươn tầm toàn cầu của đô thị năng động bậc nhất Việt Nam.

Tòa nhà Saigon Marina IFC rực sáng nhân dịp quan hệ Việt Nam và Anh được nâng tầm thành đối tác chiến lược toàn diện.

Rực rỡ ánh sáng và hình ảnh biểu trưng cho tình hữu nghị, trong tuần lễ này, Saigon Marina IFC như nhịp cầu rực rỡ kết nối Việt Nam và Anh, lan tỏa thông điệp về hợp tác sáng tạo, tri thức và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Trên hành trình ấy, giáo dục và văn hóa tiếp tục là nền tảng gắn kết lâu dài. Các chương trình hợp tác học thuật và nghiên cứu - tiêu biểu là chương trình “Học bổng tiên phong” (Oxford Pioneer Scholarship) tại Đại học Oxford, được khởi xướng và đóng góp bởi doanh nhân Việt - đang mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu tri thức và giá trị nhân văn giữa hai nước.

Đêm 13/11 cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77 của Vua Charles III. Nhân sự kiện này, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức tiệc sinh nhật Vua Charles III tại Hà Nội nhằm tôn vinh quan hệ được củng cố và cam kết chung vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Trong tuần lễ ý nghĩa này, Saigon Marina IFC trở thành điểm hẹn ánh sáng của niềm tin và tình hữu nghị, nơi người dân và du khách cảm nhận sâu sắc sự gắn kết, trân trọng và khát vọng cùng nhau kiến tạo tương lai tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.