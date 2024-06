Saigon Expresso: Xoài Non và Xemesis xác nhận ly hôn

Xoài Non xác nhận ly hôn Xemesis, thời tiết TP.HCM, concert của nhóm nhạc Kpop tại Việt Nam... là những thông tin đang được quan tâm.

Ngày 17/6/2024

Xoài Non xác nhận ly hôn. Chiều tối 16/6, Xoài Non đăng thông báo đã ly hôn với streamer Xemesis. Trên trang Facebook và Instagram của mình, cô viết thông báo bằng tiếng Anh, tạm dịch: "Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!".

Dưới bài đăng, Xoài Non đăng ảnh cưới của cả hai và tag tên Xemesis.

Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Xemesis cũng đăng bài xác nhận chia tay ngay sau đó: “Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những gì đã làm cho anh trong 6 năm qua và tất cả những gì em đã hy sinh trong suốt thời gian chúng ta bên nhau”.

Cảm thấy “tiếc nuối vì chia tay”, streamer cho biết “thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình”.

“Mong em sẽ đạt được mọi điều mình muốn trong cuộc sống và luôn mỉm cười”, Xemesis viết.

Hồi giữa tháng 5, mạng xã hội rộ nghi vấn Xoài Non và Xemesis rạn nứt tình cảm. Thời điểm đó, cả hai không trả lời trực tiếp vấn đề ly hôn.

Công an TP.HCM cảnh báo về loại ma túy mới có tên 'Socola bay'. Ngày 16/6, Công an TP.HCM phát đi cảnh báo về một loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường có tên gọi là “Socola bay”, thuộc nhóm cần sa tổng hợp. Công an xác định “Socola bay” hiện được một số đối tượng rao bán công khai trên các hội nhóm của mạng xã hội Facebook, TikTok với hàng nghìn thành viên/nhóm.

TP.HCM tiếp tục mưa nhiều. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo từ hôm nay đến ngày 20/6, mưa tại TP.HCM sẽ tăng cả về diện và lượng. Trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản.

Xôn xao hình ảnh nữ du khách khoả thân tắm biển Sầm Sơn, công an vào cuộc. Mạng xã hội mới đây xôn xao hình ảnh một nhóm du khách, một người khỏa thân, một người không mặc áo, đang tắm biển. Bức ảnh xuất phát từ tài khoản Facebook tên Phong Trần và được gắn địa điểm ở Sầm Sơn.

Công an TP Sầm Sơn đã nhận được thông tin này và tiến hành kiểm tra làm rõ. Qua xác minh ban đầu, bức ảnh nữ du khách khoả thân không phải chụp tại biển Sầm Sơn. Tài khoản facbook Phong Trần cũng đã gỡ bỏ status và hình ảnh về nữ du khách. Hiện, công an đang liên hệ, xác minh thông tin người đăng tải bức ảnh trên để xử lý theo quy định.

Concert Tempest tại TP.HCM. Tối 15/6, nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest, có thành viên người Việt Hanbin Ngô Ngọc Hưng, đã tổ chức concert ở TP.HCM. Khoảng 4.000 khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ để xem nhóm trình diễn các ca khúc của mình và cover bài hát Chiếc khăn gió ấm.

Truy tố đôi nam nữ từ TP.HCM ra Phan Thiết lưu hành tiền giả. Hôm 15/6, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố hai đối tượng lưu hành tiền giả. Trước đó, đôi nam nữ này khai nhận mua 30 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ TP.HCM ra Bình Thuận để sử dụng nhu cầu du lịch.