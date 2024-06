Saigon Expresso: Xếp hàng, bốc số mua vàng miếng bình ổn giá

Điều tra vụ người nước ngoài bị đâm chết ở TP.HCM, xếp hàng, bốc số mua vàng miếng 'bình ổn giá', thời tiết TP.HCM, Ngọc Phước xin lỗi... là các tin tức được chú ý trong ngày.

Ngày 5/6/2024

Gắn camera trên xe đưa đón phòng tránh bỏ quên học sinh. Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn đối với hoạt động đưa rước học sinh.

Theo đó, Sở GD&ĐT, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo sử dụng xe đưa rước học sinh lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô theo quy định. Tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát hoạt động đưa rước học sinh qua thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe.

TP.HCM sắp mưa dông liên tiếp. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết từ khoảng ngày 7-8/6 xuất hiện vùng xoáy thấp trên khu vực phía nam Biển Đông hoạt động mạnh dần lên và di chuyển về phía vùng biển ngoài khơi Trung - Nam Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Từ 7/6, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định thời tiết các khu vực ở TP.HCM từ 5-13/6 sẽ có mưa với xác suất từ 65-79%.

Lịch cúp nước ở TP.HCM. Thời gian cúp nước khu vực phường Võ Thị Sáu, quận 3 sẽ từ 22h ngày 5/6 đến 5h ngày 6/6/2024; từ 22h ngày 6/6 đến 5h ngày 7/6/2024.

Tại khu vực thuộc phường Tân Định, quận 1 và phường Võ Thị Sáu, quận 3 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước trong thời gian như sau: Từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, bắt đầu từ ngày 6/6 và kết thúc đợt gián đoạn cung cấp nước vào khung giờ này vào ngày 13/6/2024.

Xếp hàng, bốc số mua vàng miếng 'bình ổn giá'. Sáng 4/6, nhiều người dân xếp hàng mua vàng tại chi nhánh SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TPHCM). Chiều cùng ngày, hầu hết điểm bán vàng bình ổn chỉ thực hiện bán vàng cho những khách hàng đã bốc số và đăng ký từ trước. Những khách hàng mới đều được hẹn quay lại vào ngày mai.

Theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước, giá bán vàng miếng trực tiếp từ nhà điều hành với 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC hôm 4/6 ở mức 77,98 triệu đồng/ lượng, giảm 1 triệu đồng so với hôm trước.

Ngọc Phước xin lỗi. Ngọc Phước gửi lời xin lỗi khán giả vì sức khỏe của cô không tốt khiến tiết mục trên sân khấu kịch chưa được như ý muốn. Cách đây không lâu Ngọc Phước nhập viện để mổ ruột thừa. Cô phải tạm dừng công việc một thời gian để hồi phục sức khỏe.

Những ngày qua, Ngọc Phước cũng vướng tin đồn đời tư. Một tài khoản TikTok tung tin đồn Ngọc Phước là người thứ 3, phá vỡ chuyện tình cảm của người khác vào năm 2021 rồi mắc bệnh truyền nhiễm sau khi chia tay.

Một người nước ngoài bị đâm chết ở trung tâm TP.HCM. Hôm 4/6, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 để điều tra về vụ 1 người nước ngoài bị đâm chết trên địa bàn.

Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, người dân buôn bán và người qua lại trên đường Thái Văn Lung, quận 1 thấy cảnh 2 người nước ngoài cự cãi, giằng co với 1 người đàn ông khác. Sau đó, người dân thấy 1 trong 2 người đàn ông nước ngoài bị thương tích ở ngực, chảy máu nhiều. Một số người đã can thiệp, đưa người đàn ông này đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tuy nhiên, người này đã không qua khỏi. Công an đã bắt giữ nghi can.