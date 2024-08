Saigon Expresso: Truy tố 6 bị can vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Truy tố 6 bị can vụ cháy quán karaoke gây chết người ở Bình Dương, Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8 và thời tiết TP.HCM đầu tháng 8 là những tin tức đang được quan tâm.

Ngày 2/8/2024

Truy tố 6 bị can vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương. Ngày 1/8, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết vụ cháy cơ sở karaoke làm 32 người chết xảy ra tại phường An Phú (TP Thuận An) đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố trước Tòa án nhân dân cùng cấp đối với các bị can.

Có 6 bị can bị truy tố gồm: Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thành Luân bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" và Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Giá vàng thế giới tăng khi Fed mở khả năng giảm lãi suất vào tháng 9. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell ám chỉ việc cắt giảm lãi suất có thể được đưa ra thảo luận sớm nhất vào tháng 9 nếu lạm phát vẫn phù hợp với kỳ vọng. Hưởng ứng đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng lên cao khi giá vàng miếng tăng gần 1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn tăng gần nửa triệu đồng.

Người nước ngoài sẽ tăng mua nhà Việt Nam sau 1/8. Theo Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8, người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam có thể mua nhà và không bị hạn chế số lượng nhà có thể mua tại Việt Nam. Tuy nhiên, luật quy định rõ người nước ngoài không được sở hữu quá 30% tổng số lượng căn hộ tại một tòa nhà chung cư, và không quá 250 căn nhà ở riêng lẻ trong một khu vực có quy mô dân số tương đương một phường.

Thời gian sở hữu tối đa 50 năm, được gia hạn một lần với thời hạn không quá 50 năm hoặc có thể chuyển sang sở hữu lâu dài nếu kết hôn với công dân Việt Nam.

6/6 thí sinh Việt lọt top 10 giải Vô địch Tin học văn phòng thế giới. Sáng 1/8, theo thông tin từ IIG Việt Nam, thí sinh Nguyễn Minh Dương (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) đã giành được huy chương đồng (top 3 thế giới) cho đội tuyển Việt Nam tại bộ môn Word Microsoft 365 Apps.

5 thí sinh còn lại đều nằm trong top 10 thế giới ở bộ môn các em theo đuổi. Cụ thể, Đỗ Đông Hải (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) là top 4 thế giới ở môn Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps). Phạm Nguyễn Minh Hoàng (học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) - top 5 thế giới Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps).

Trần Trường Giang (học sinh trường THPT Long Trường, TP.HCM) - top 4 thế giới Microsoft Word (Office 2019). Trần Thanh An (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) - top 4 thế giới Microsoft Excel (Office 2019). Võ Ngọc Ánh Linh (học sinh trường THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng) - top 7 thế giới Microsoft PowerPoint (Office 2019).

Bí thư Thành ủy TP.HCM bị kẻ lừa đảo mạo danh để mượn tiền. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho hay có người xưng danh ông để gọi mượn tiền một lãnh đạo cấp cao khác. Điều này được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ khi phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 diễn ra sáng 1/8.

Ông Nên nhận định các loại tội phạm nhất là tội phạm lừa đảo qua mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang diễn ra ngày càng phức tạp. Cũng theo ông Nên, song song đó, các cơ quan chức năng ngày càng khởi tố, phát hiện, điều tra rất nhiều đối với loại hình tội phạm này.

Thời tiết TP.HCM 10 ngày đầu tháng 8. Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, những ngày 1, 2, 7 và 10/8, TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi. Riêng 3-6/8 có mưa rào và dông rải rác với một vài nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, dao động 27- 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C; thấp nhất 24-27 độ C.