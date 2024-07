Saigon Expresso: Trục xuất hai người nước ngoài vẽ bậy ở TP.HCM

Trục xuất hai người nước ngoài vẽ bậy ở TP.HCM, cảnh báo thủ đoạn cắt ghép tạo "ảnh nóng" để tống tiền, 7 nhân viên spa "nam khoa" bị bắt... là những thông tin gây chú ý.

Ngày 28/7/2024

Trục xuất hai người nước ngoài vẽ bậy ở TP.HCM. Ngày 27/7, Công an quận 1, TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tardieu Kerrigan Marcus Trevor (24 tuổi, quốc tịch New Zealand) và Extrammiana Pablo (26 tuổi, quốc tịch Pháp) về hành vi “người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam".

Ngoài ra, công an còn áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất hai người này khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hành vi vi phạm của hai người trên là dùng các bình sơn để xịt, vẽ bậy lên trước cửa cuốn nhà người dân tại đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Công an thu giữ 23 bình xịt sơn các loại.

Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn cắt ghép tạo "ảnh nóng" để tống tiền. Công an TP.HCM phát đi thông báo về thủ đoạn mới của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân mà chủ yếu là nam giới, có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tiến hành cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh được cắt ra từ các clip có nội dung “nhạy cảm” ở các nhà nghỉ, khách sạn….

Sau đó các đối tượng giả danh là thám tử tư gọi điện tống tiền, đe dọa phát tán "ảnh nhạy cảm" - ảnh đã được chỉnh sửa, cắt ghép với khuôn mặt của nạn nhân. Trong vụ việc mà Công an TP.HCM phát hiện, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuyển một khoản tiền điện tử (loại tiền USDT) với giá trị 80.000 USD T (tương đương 2 tỷ đồng ) vào ví điện tử.

Làm rõ quảng cáo trái phép tại Phòng khám thuộc Công ty Shynh House. Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc chi nhánh Công ty TNHH Shynh House, địa chỉ 33 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3 quảng cáo trái phép liên quan đến NAD+.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, hiện nay, trên các trang web và mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo trái phép liên quan đến NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) hoàn toàn thiếu bằng chứng khoa học về tác dụng chống lão hóa, tăng cường năng lượng, sức khỏe, sắc đẹp,… Sản phẩm này chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và cũng không có trong bất cứ hướng dẫn điều trị nào của Bộ Y tế.

Hội An là điểm đến có giá trị tốt nhất thế giới 2024. Hội An dẫn đầu Bảng xếp hạng điểm đến có giá trị tốt nhất thế giới năm 2024 theo thước đo chi phí kỳ nghỉ. Theo nghiên cứu của The Post Office UK (Anh), Hội An là một trong 8 điểm đến có giá cả cả địa phương thấp hơn năm 2023 (giảm thêm 14,4%) và giá trị tiền tệ cũng có xu hướng giảm. Tổng chi phí trung bình tại đây là 51,15 euro.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng, thăng hạng từ vị trí thứ 6 năm ngoái. Cape Town (Nam Phi) - địa điểm dẫn đầu năm ngoái, hiện xếp ở vị trí thứ hai với chi phí khoảng 54,35 euro. Mombasa (Kenya) xếp hạng 3 với con số 54,93 euro. Tokyo (Nhật Bản) Algarve (Bồ Đào Nha) lần lượt xếp hạng 4 và 5.

7 nhân viên spa "nam khoa" bị bắt. Hôm 26/7, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hà Tiên, Nguyễn Vũ Trường, Trần Ngọc Lam Thanh, Nguyễn Võ Tuyết Nhi, Trần Hữu Đăng, Trần Thị Minh Anh, Nguyễn Văn Bắc về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt, giữ người trái pháp luật". Công an quận 3 cũng khởi tố đối với Nguyễn Thị L., áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Công an quận 3 nhận được tin báo từ người dân về việc Hộ kinh doanh GYEONGBOK tại địa chỉ số 95, đường Võ Thị Sáu có hoạt động quảng cáo, khám chữa bệnh vượt quá chức năng cho phép. Giấy phép kinh doanh không có chức năng thực hiện tăng chiều dài dương vật và kéo dài thời gian quan hệ cho khách nhưng cơ sở này vẫn làm. Ngoài ra còn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt, cưỡng đoạt tài sản ở spa này.

Dự báo thời tiết. Từ đêm 29/7-31/7, ở khu vực Bắc Bộ có thể tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 31/7 có thể giảm dần.

Tại TP.HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ, ngày 28/7 dự báo có nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.