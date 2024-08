Saigon Expresso: Triệt phá tụ điểm mại dâm cho khách ngoại ở TP.HCM

Bên cạnh đó, thông tin về điểm chuẩn của ĐH Sư phạm TP.HCM, thẩm mỹ viện gây tai biến cho khách hay biệt thự ở quận 7 cũng đáng chú ý.

Ngày 3/8/2024

Thẩm mỹ viện ở TP.HCM gây tai biến cho khách. Ba ngày sau hút mỡ bụng, hông, tay, nách và cấy mỡ mu bàn tay hai bên tại một cơ sở thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA Plus, địa chỉ tại số 12-14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 với giá 95 triệu đồng, chị N.T.K.N. bị mệt, khó thở, đau những vùng hút mỡ trên cơ thể. Tại đây, chị N. được chẩn đoán bị viêm mô tế bào vùng bụng, ngực, nách 2 bên sau hút mỡ.

Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Công an Thành phố, Phòng Y tế quận 1, UBND phường Nguyễn Thái Bình và Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, kiểm tra Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA Plus để xác minh sai phạm.

Bắt giữ kẻ trộm đột nhập biệt thự lấy đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương. Công an quận 7 (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Wei Rong Dian (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Trộm cắp tài sản” và tiếp tục làm rõ vai trò của 2 đối tượng khác là Ngụy Vĩnh Điềm (39 tuổi) và Chen Dao Hong (45 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Căn nhà bị trộm nằm ở đường Hưng Thái, phường Tân Phong, quận 7, thuộc sở hữu của chị L.T.A.T. (39 tuổi). Chị A.T đang du lịch ở châu Âu thì nhận được thông báo của hàng xóm rằng nhà bị trộm. Chị ủy quyền cho hàng xóm đi trình báo công an. Tài sản bị trộm gồm 3 đồng hồ hiệu Rolex đắt tiền, 1 lắc vàng đính kim cương, 4 nhẫn vàng đính kim cương, 1 túi xách LV, tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Triệt phá tụ điểm mại dâm cho người nước ngoài núp bóng nhà hàng. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 7 đối tượng: Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Lee Jihyoung, Kim Ji Hoon, Kang MinCheol, Nguyễn Kim Diễm (Madam Yến) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nhà hàng G&G hoạt động từ ngày 22/5 đến nay do Hoàng Anh Hào, Yu Sungho, Ngô Thị Ngọc Thúy, Cho Kiwan làm chủ và trực tiếp điều hành, có 30 phòng karaoke hoạt động không phép và chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là người Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhà hàng có 8 quản lý người Hàn Quốc, 3 “má mì”, 2 nhân viên phục vụ và hơn 120 tiếp viên nữ. Địa điểm bán dâm là các khách sạn, chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi và có xe sang đưa đón.

Bắt giam Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM Đinh Minh Hiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Minh Hiệp (nguyên Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Thân (Giám đốc Công ty Vạn Phát) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ kỹ thuật T.S.T, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và các đơn vị liên quan...

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm TP.HCM tăng mạnh. TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết theo thống kê của nhà trường, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển là 31.252, tăng 100% so với năm 2023. Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường là 51.625, tăng 120% so với năm 2023 là 23.345.

Ông Phong cho biết với số liệu này, nguyện vọng xét tuyển vào trường bằng bất kỳ phương thức nào cũng đều tăng. Dự kiến, các ngành hot và điểm cao là: Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lý, Sư phạm Sử, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiểu học... Đặc biệt, ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, ngành Sư phạm Hóa học lấy điểm chuẩn cao nhất với 29,81 (tức thí sinh phải đạt trên 9,9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển).

TP.HCM thu gom và xử lý 100% rác thải sinh hoạt. Tại buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết ngoài khối lượng chất thải rắn có khả năng tái chế sử dụng thông qua cơ chế thị trường, mỗi ngày TP.HCM phát sinh khoảng 9.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt, 100% rác thải được thu gom, vận chuyển về các nhà máy xử lý tập trung của thành phố.

Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt, sản xuất phân compost, tái chế chiếm tỷ lệ 35%, còn lại 67% được chôn lấp hợp vệ sinh.