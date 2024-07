Saigon Expresso: Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá mùa EURO

Tử hình kẻ sát hại cô gái ở TP Thủ Đức chiều 29 Tết, tạm dừng tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo, xét nghiệm người tiếp xúc nữ sinh mắc bạch hầu là những tin tức đang được quan tâm.

Ngày 10/7/2024

Tạm dừng tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo. Sau gần 2 tháng hoạt động nhưng tình hình không đạt hiệu quả như mong đợi, Phú Quốc Express gửi thông báo đến đối tác, phòng vé, khách hàng và các đơn vị chức năng liên quan về việc tạm ngưng vận hành tàu Thăng Long chạy tuyến TP.HCM - Côn Đảo và ngược lại từ ngày 29/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, tàu Thăng Long vẫn tiếp tục chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại bình thường theo lịch.

Tử hình kẻ sát hại, phân xác cô gái ở TP Thủ Đức chiều 29 Tết. Ngày 9/7, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.

Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng bao gồm tiền ma chay, tổn thất về tinh thần, khám chữa bệnh của cha mẹ bị hại. Khoa là hung thủ sát hại, hiếp dâm, phân xác chị Vi Thị T. (25 tuổi, quê Đồng Nai) chiều 29 Tết vừa qua ở một khu trọ tại TP Thủ Đức, TP.HCM, gây xôn xao dư luận.

Cô gái buông tay lái tạo hình trái tim bị phạt 14 triệu đồng. Ngày 9/7, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an TP Vĩnh Long) mời cô gái D.H.H (23 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) lên làm việc. H. là cô gái trong các đoạn clip buông hai tay 'diễn xiếc', tạo hình trái tim khi lái xe trên đường phố. Các clip này lan truyền trên mạng xã hội TikTok.

Công an TP Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D.H.H 3 lỗi, gồm: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe và điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng, với tổng số tiền phạt là hơn 14 triệu đồng. Đồng thời H. còn bị tước giấy phép lái xe 3 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Giữa ồn ào, Nam Thư khóa bình luận trang cá nhân. Trang cá nhân của Nam Thư hiện tại không hiển thị, trong khi fanpage của nữ diễn viên cũng tắt tính năng bình luận. Những ngày qua, Nam Thư trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội sau khi một tài khoản tên Z.D tố nữ diễn viên xen vào mối quan hệ của vợ chồng cô.

Đại diện Nam Thư sau đó đã đưa ra thông báo trên fanpage Trần Nam Thư và Nam Thư Entertainment. Nội dung thông báo nhấn mạnh những tin đồn đang lan truyền là vô lý, sai sự thật.

Kết quả xét nghiệm 8 người tiếp xúc nữ sinh mắc bạch hầu ở Bắc Giang. Sáng 9/7, ông Lê Tiến Cương, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang cho biết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin kết quả xét nghiệm 8/15 mẫu CDC tỉnh gửi giám định bệnh bạch hầu. 8 mẫu đều có kết quả âm tính, 7 mẫu còn lại chưa có kết quả do mới gửi bổ sung.

Trước đó, ngày 7/7, huyện Hiệp Hòa ghi nhận một ca dương tính với bạch hầu là bệnh nhân là M.T.B. (18 tuổi). Trước khi có xét nghiệm dương tính, cô gái này có tiếp xúc gần với một người đã qua đời do bệnh bạch hầu ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu Trung tâm y tế huyện Hiệp Hoà cần cách ly ngay ca bệnh, thực hiện xử lý môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao. Hơn 100 người có tiếp xúc gần ca bệnh cũng được khuyến cáo theo dõi sức khỏe, trường hợp là F1 cũng được cách ly.

Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá mùa EURO. Hôm 9/7, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trong mùa EURO.

Ngày 3/7, Công an quận Tân Phú đã triệt phá băng nhóm "Tổ chức đánh bạc", bắt giữ 11 người tham gia cá độ bóng đá tại đường CN6 (phường Sơn Kỳ) do M.H.V. và P.B.A. cầm đầu. Tối 30/6, công an ập vào kiểm tra quán cà phê ở đường Cầu Xéo (phường Tân Sơn Nhì) và bắt quả tang N.T.N. (sinh năm 1974, ngụ quận 11) đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng 7 người khác.