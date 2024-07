Saigon Expresso: TP.HCM làm giàu nhờ du lịch sự kiện

TP.HCM thu về 4.250 tỷ đồng từ du lịch, giá vé máy bay tăng, thông tin mới vụ tàu hỏa va chạm xe bán tải ở Đồng Nai... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 1/8/2024

Bắt giữ giám đốc công ty đa cấp bị truy nã. Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã bàn giao Nguyễn Văn Sĩ (SN 1977, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử lý theo quy định. Trước đó, Nguyễn Văn Sĩ bị Công an quận Ninh Kiều khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp", nhưng ông Sĩ không có ở địa phương nên ra quyết định truy nã ngày 27/5/2024.

Bắt tên cướp đâm trọng thương tài xế xe ôm. Tối 29/7, Lai Văn Phát Nhật Trường (SN 1993, ngụ khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) bắt cuốc xe ôm từ TP.HCM về tỉnh Bình Phước. Trên đường đi, đối tượng đã dùng dao đâm tài xế nhiều nhát nhằm giết người cướp tài sản.

Tối 30/7, Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng Lai Văn Phát Nhật Trường (SN 1993, ngụ khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

TP.HCM làm giàu nhờ du lịch sự kiện. Từ đầu năm đến nay, TP.HCM liên tục tổ chức hàng loạt chương trình lễ hội hấp dẫn như: Lễ hội Áo dài, Lễ hội Tết Việt, Lễ hội Bánh mì, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Dô, Lễ hội Trái cây Nam Bộ, Liên hoan phim Quốc tế, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM,... Các sự kiện ngày càng được kéo dài thời gian tổ chức, bổ sung nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm, giảm giá nhằm kích cầu du lịch.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, có đến 4,5 triệu lượt khách trực tiếp tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước lần 2. Trong đó, TP.HCM đón 1,3 triệu lượt khách (gấp khoảng 6,1 lần lễ hội năm trước), khách quốc tế 121.000 lượt, khách nội địa đạt 1,1 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 4.250 tỷ đồng .

Giá vé máy bay tăng hơn 20%, lượng khách giảm. Báo cáo của Tổng cục Thống kê mới đây chỉ ra trong tháng 7, hoạt động vận tải tiếp tục duy trì tốc độ tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Do nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng trong mùa cao điểm, vận tải hành khách ước đạt 447,7 triệu lượt khách, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 11,9% so với năm 2023. Tuy nhiên, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không ghi nhận mức giảm 12,4% so với cùng kỳ, ở mức 29,6 triệu hành khách.

Thùy Linh chia tay Olympic 2024. Chiều 31/7, Nguyễn Thuỳ Linh thua sát nút trước Beiwen Zhang và không vượt qua vòng bảng nội dung đơn nữ môn cầu lông Olympic Paris 2024. Thùy Linh khép lại hành trình Olympic 2024 của mình với thành tích 1 thắng - 1 thua, đứng thứ 2 tại bảng K đơn nữ môn cầu lông. Mỗi bảng đấu chỉ lấy một đại diện vào vòng tứ kết và Zhang Beiwen là người có được tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này.

Lý do tàu lửa va chạm xe bán tải tại Đồng Nai. Trước đó, khoảng 20h40 ngày 28/7, tại Km 1696+458 (điểm giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa) đã xảy ra va chạm giữa tàu hỏa SNT5 với xe bán tải biển số 60C-597.05 làm 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định là do tài xế xe bán tải thiếu chú ý quan sát khi tàu hỏa đi qua.

Phòng Thanh tra - an toàn III (Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) đánh giá, đây là tai nạn rất nghiêm trọng; lỗi thuộc về người lái xe không tuân theo biển cảnh báo “Chú ý tàu hỏa” và thiếu quan sát xung quanh.