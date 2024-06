Saigon Expresso: TP.HCM dự kiến giông bão trong các ngày thi THPTQG

Khởi tố gần 1.000 bị can từ vụ 4 tiếp viên vận chuyển ma túy, TP.HCM dự kiến giông bão trong ba ngày thi tốt nghiệp THPT... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Ngày 27/6/2024

Diễn biến mới vụ 4 tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam ngày 16/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đến nay đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 318 vụ án với 961 bị can để điều tra về các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Ngoài ra, cơ quan công an xử lý hành chính hơn 80 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 300 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và chứng minh số tiền giao dịch ma túy hơn 28.000 tỷ đồng . Đây là kết quả mới nhất sau hơn một năm tích cực điều tra của Công an TPHCM và các đơn vị liên quan.

TP.HCM dự kiến giông bão trong ba ngày thi tốt nghiệp THPT. Trong 3 ngày tới (từ 27-29/6), Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có nhiều mây và nắng vào buổi sáng. Trưa chiều, chiều tối và đêm về sáng sớm sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng lưu ý phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Tổng cục khí tượng thủy văn hoặc các phương tiện truyền thông để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh.

TP.HCM: Các huyện sẽ không lên thành phố đến năm 2030. Tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng thành phố sẽ giữ nguyên 22 đơn vị hành chính, bao gồm: TP Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện cho đến năm 2030.

Trong giai đoạn này, các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè sẽ không lên thành phố (tương tự như trường hợp thành phố Thủ Đức) mà sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng để đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Bệnh ho gà ở TP.HCM tăng, có ca biến chứng nặng phải thở oxi. ThS-BS Nguyễn Đình Qui, Phó Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết ca bệnh ho gà tại bệnh viện có xu hướng tăng. Thời điểm này năm ngoái, khoa không ghi nhận ca nào, năm nay ho gà mới xuất hiện, số lượng ca bệnh tăng theo từng tuần. Hiện khoa đang điều trị 7 trẻ mắc bệnh ho gà, 1/3 số đó phải thở oxi do cơn ho kéo dài kèm tím tái nhiều.

Container gây tai nạn liên hoàn trên Xa Lộ Hà Nội. 10h30 ngày 26/6, xe container mang BKS: 50H - 299.94 lưu thông trên Xa Lộ Hà Nội hướng từ ngã 4 Thủ Đức về Suối Tiên. Khi vừa đến gần ngã 3 Khu công nghệ cao TP.HCM (thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) thì bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô mang BKS: 93A - 347.01 chạy cùng chiều.

Cú tông khiến phương tiện này lao về phía trước, đâm liên hoàn 2 xe ô tô khác. Xe container chỉ dừng lại khi lao qua phải, tông vào dải phân cách bằng bê tông. Vụ va chạm liên hoàn khiến nhiều xe hư hỏng, trong đó xe ô tô 93A - 347.01 bị hư hỏng nặng phần đuôi. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Tái khởi động dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM. Sau nhiều năm tạm dừng, dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM chính thức tái khởi động. Để đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư đã mở thầu gói thầu then chốt, phức tạp nhất trị giá hơn 114 tỷ đồng . Đây là gói thầu phức tạp nhất, có yếu tố then chốt trong việc vận hành dự án sau hơn 1 thập kỷ kể từ khi khởi công. Dự kiến, thời gian hoàn thành dự án vào cuối năm 2025.

Công bố chính thức danh sách Michelin Guide Việt Nam 2024. Ngày 20/6, danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon với giá cả phải chăng) của Michelin Guide Việt Nam 2024 được đăng tải. Năm nay, Michelin Guide bổ sung thêm 5 nhà hàng mới tại Hà Nội và 8 nhà hàng mới ở TP HCM, nâng tổng số lên 42 nhà hàng Bib Gourmand, so với 29 nhà hàng năm ngoái. Và đến tối 27/6, danh sách chính thức của các nhà hàng Việt Nam được lọt vào cẩm nang ẩm thực Michelin sẽ được công bố.