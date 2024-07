Saigon Expresso: Tin vui về lãi suất tiết kiệm

Lãi suất tiết kiệm 6%/năm đang trở lại, TP.HCM sắp sáp nhập 80 phường thuộc 10 quận... nằm trong số những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 16/7/2024

TP.HCM sắp sáp nhập 80 phường thuộc 10 quận. Ngày 15/7, tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 17, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TP đã trình bày tờ trình về ban hành nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của địa phương.

Theo ông Hải, thành phố đã rà soát, xây dựng phương án sắp xếp giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2026-2030 và đưa ra phương án thực hiện sắp xếp chung một lần. Theo đó, TP.HCM sẽ sắp xếp 80 phường, gồm 77 phường thuộc diện sắp xếp và 3 phường liền kề. UBND thành phố cũng đề nghị không thực hiện sắp xếp 57 phường và 1 thị trấn, do có yếu tố đặc thù. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số các đơn vị hành chính trong diện sắp xếp.

35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can. Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2018 - 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445 nghìn tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản ( 415 nghìn tỷ đồng ) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30 nghìn tỷ đồng ). Bà Lan đã chỉ đạo các bị can khác phối hợp lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền 445 nghìn tỷ đồng để sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Người bị hại trong vụ án này được xác định là 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra tại thời điểm ngày 7/10/2022 (ngày khởi tố vụ án hình sự).

Lãi suất tiết kiệm 6%/năm đang trở lại. Tính từ đầu tháng 7 tới nay, thị trường đã có 10 ngân hàng thông báo tăng lãi suất tiết kiệm cho các khoản tiền gửi của khách hàng cá nhân. Cũng nhờ những đợt tăng lãi suất tiết kiệm liên tục của các nhà băng mà mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đã tăng rõ rệt, hiện mức lãi suất 6%/năm đã xuất hiện phổ biến hơn. Khảo sát cho thấy mức lãi suất tốt nhất mà các nhà băng chịu chi trả cho khách hàng cá nhân đang dao động quanh vùng 6-6,1%/năm.

Tang lễ NSƯT Bùi Phương Nga. Lễ viếng NSƯT Bùi Phương Nga sẽ diễn ra lúc 7h30 đến 8h45 ngày 19/7 tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Sau đó là lễ truy điệu và di quan. Thi hài NSƯT Bùi Phương Nga được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội. Nghệ sĩ qua đời hôm 14/7 sau khoảng 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Sự ra đi của NSƯT Bùi Phương Nga là một mất mát đối với Nhà hát Kịch Việt Nam cũng như nền nghệ thuật sân khấu kịch nói. Nhiều khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ qua đời.