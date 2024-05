Saigon Expresso: Tìm thấy thi thể dưới hồ ở làng ĐH Quốc gia TP.HCM

Thi thể nam giới đeo balo chứa đá dưới hồ ở làng ĐH Quốc gia TP.HCM, TP.HCM cảnh báo bệnh tay chân miệng, nhiều khu vực bị cúp nước... là những thông tin được chú ý trong ngày.

Ngày 27/5/2024

TP.HCM cảnh báo tay chân miệng vào mùa. Trong 20 tuần đầu năm, TP.HCM ghi nhận 4.471 ca mắc tay chân miệng đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023 và tương đương với số trung bình của 5 năm 2018-2022. Trong 2 tuần qua (tuần 19 và tuần 20), số ca bệnh hàng tuần có dấu hiệu tăng nhanh hơn những tuần trước đó, may mắn không ghi nhận ca bệnh nặng.

Để phòng bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện theo phương châm 3 sạch: ăn (uống) sạch, ở sạch, bàn tay và chơi đồ chơi sạch.

Thi thể nam giới đeo balo chứa đá dưới hồ ở làng ĐH Quốc gia TPHCM. Khoảng 15h ngày 26/5, một nhóm người đi câu cá tại hồ nằm trong khu vực làng ĐH Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thấy vật lạ nổi trên mặt nước. Khi lại gần kiểm tra, họ phát hiện một thi thể người nên trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Đông Hòa sau đó đã phối hợp với Công an TP Dĩ An đến hiện trường để khám nghiệm, đưa thi thể lên bờ. Thi thể được xác định là nam giới trưởng thành. Nạn nhân đeo trên người một chiếc balo có chứa đá bên trong. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Sắp xét xử vụ bé gái bị người tình của mẹ bạo hành 4 năm trước. Dự kiến ngày 30/5 tới đây, TAND quận Tân Phú (TP.HCM) sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Lương Đức Thắng (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về tội "Hành hạ người khác". Theo cáo trạng, vào ngày 26/6/2020, Thắng bóp cổ, bạo hành con riêng 4 tuổi của người tình một cách dã man. Clip ghi lại vụ việc được đưa lên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận.

Nhiều khu vực ở TP.HCM bị cúp nước. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông tin từ 22h ngày 27/5 đến 5h ngày 28/5 và từ 22h ngày 28/5 đến 5h ngày 29/5 sẽ tạm ngưng cung cấp nước sạch một số khu vực trên địa bàn quận Bình Thạnh như sau: Từ số 180 đến cuối đường và các hẻm đường Bình Quới, phường 28; từ số 147 đến cuối đường và các hẻm đường Bình Quới, phường 28.

Lý do tạm ngưng cung cấp nước nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình gắn van tuyến đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. Trong thời gian tạm cung cấp nước các khu vực trên sẽ xảy ra tình trạng áp lực nước yếu, vì vậy, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định khuyến cáo người dân có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Dự báo thời tiết TP.HCM ngày 27/5. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất khoảng 55-60%. Từ ngày 28/5 trở đi, nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Cháy cạnh Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, sinh viên tháo chạy. Chiều 26/5, lực lượng chức năng TP Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra cạnh khuôn viên trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM (khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức). Trưa cùng ngày, đám cháy bùng lên tại khu vực kinh doanh sát bên trường đại học. Vụ cháy gây ra một số thiệt hại tài sản, không có thiệt hại về người.

Người phụ nữ nghi tẩm xăng tự thiêu trong phòng trọ ở Bình Dương. Sáng 26/5, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc người phụ nữ bị bỏng nặng nghi do tự thiêu trong phòng trọ. Nạn nhân là bà V.N.P.H. (59 tuổi, quê TP.HCM), hiện thuê trọ ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lễ hội sông nước 'lớn chưa từng có' ở TP.HCM. Lễ hội sông nước TP.HCM 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến 9/6 tại rất nhiều địa điểm như Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng, Công viên bờ sông Sài Gòn, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bến Ngôi Sao Việt, Bến Bình Đông, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên...

Lần thứ hai được tổ chức với quy mô lớn, lễ hội có mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố, thổi hồn cho sông Sài Gòn, giữ gìn và quảng bá nếp sống, văn hóa, di sản quý báu của dòng sông. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dòng sông kể chuyện" mùa 2 với chủ đề "Chuyến tàu huyền thoại" sẽ diễn ra lúc 20h-21h30 ngày 31/5 tại Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn.