Saigon Expresso: Thùy Tiên phản hồi tin đồn sắp cưới Quang Linh Vlogs

Thùy Tiên phản hồi tin đồn sắp cưới Quang Linh Vlogs, cháy khu nhà ở Thảo Điền, TP.HCM có mưa rào và dông... là những tin tức nổi bật.

Ngày 14/8/2024

Thùy Tiên phản hồi tin đồn sắp cưới Quang Linh Vlogs. Thời gian qua, Thùy Tiên thường được gán ghép với Quang Linh Vlogs. Họ sở hữu lượng fan đông đảo sau chuyến từ thiện của Thùy Tiên tại Angola vào tháng 7/2022 và duy trì tình bạn cho đến hiện tại. Do đó, rất nhiều khán giả mong cả hai thành đôi. Song Hoa hậu Thùy Tiên vừa lên tiếng về tin đồn sắp cưới Quang Linh Vlogs. Cô khẳng định chỉ giữ mối quan hệ anh em thân thiết với Quang Linh. Do đó, tin tức hai người sắp kết hôn là không chính xác.

Thích Chân Quang không có tên trong danh sách cấp bằng bổ túc. Qua kiểm tra, xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM cho biết ông Vương Tấn Việt, tên khai sinh của thượng tọa Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6/6/1989. Trước đó, ông cũng liên quan đến lùm xùm nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Luật Hà Nội chỉ trong 2 năm học tập và nghiên cứu.

Dự báo điểm chuẩn đại học tăng. Từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8, Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 trên toàn quốc. Việc lọc ảo được Bộ GD&ĐT thực hiện 6 lần theo quy trình. Sau đó, các trường sẽ tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần thứ 6 và chuẩn bị cho việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Dự kiến, điểm chuẩn của các khối ngành thuộc 3 lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ cao sẽ tăng vì có lượng thí sinh đăng ký cao hơn 2023.

Cháy khu nhà có nhiều người nước ngoài thuê ở Thảo Điền. Trưa 13/8, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Công an phường Thảo Điền khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà 5 tầng nằm trong hẻm 5, đường 64, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày. Nơi khởi phát cháy là từ một căn phòng thuộc tầng 1 của ngôi nhà. Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà này được chia thành 12 phòng cho thuê. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn nhà có 15 người (9 người nước ngoài).

TP.HCM cần huy động hơn 420.000 tỷ đồng . Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM đến năm 2025. Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có giải pháp huy động vốn toàn xã hội để phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế, thu hút 394.000 tỷ đồng năm 2024 và 422.000 tỷ đồng năm 2025.

TP.HCM mưa rào và dông vào chiều tối. Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, thời tiết TP.HCM ngày 14/8 có nắng vào sáng sớm và mưa ngay sau đó. Nhiệt độ trong khoảng 33-35 độ C, tăng 1 độ C so với hôm trước. Đến tối và đêm, TP.HCM có mưa rào và dông rải rác, nhiều mây. Nhiệt độ dao động trong khoảng 26-28 độ, có gió giật mạnh.