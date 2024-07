Saigon Expresso: Thiệt hại trong trận động đất ở Kon Tum

Diễn biến mới vụ "Tịnh thất Bồng Lai", xử lý nhóm cướp giật tai TP.HCM, thiệt hại trong 4 trận động đất liên hoàn... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 29/7/2024

Điều tra nhóm người đánh tài xế xe buýt gây thương tích ở TP.HCM. Trưa 27/7, anh N.H. điều khiển xe buýt tuyến số 8 (Bến xe quận 8, Đại học Quốc gia TP.HCM) lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua TP Thủ Đức), thì bị một ôtô (tài xế cùng 4 người trên xe) chạy tạt đầu và không cho xe buýt vượt lên.

Khi ôtô vừa qua khỏi vòng xoay đường Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh) thì dừng lại đón người. Anh H. cũng đi xuống nói chuyện với những người trên ôtô. Nhưng anh H. bị nhóm này đánh nằm gục xuống đường rồi lên ôtô rời đi. Nạn nhân bị đánh gãy răng và một số vết thương ở mũi, tay. Công an đã xác định được nhóm người đi ôtô đánh tài xế xe buýt và đang mời làm việc để xử lý theo quy định.

Bắt 3 đối tượng cướp giật trước quán ăn ở TP.HCM. Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Huy (17 tuổi), Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (19 tuổi) và Nguyễn Văn Kiệt (20 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Nhóm đối tượng đi xe gắn máy đã thực hiện hành vi cướp điện thoại manh động; chúng còn kéo lê nạn nhân hàng trăm mét, bỏ mặc người này bị thương do níu áo kẻ cướp trong quá trình truy đuổi.

Chưa đầy 24 giờ sau, Huy, Việt và Kiệt đã bị Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Quận 11, Quận 7, thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án.

Lê Thu Vân trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' tử vong do bệnh hiểm nghèo. Tối 28/7, nguồn tin của báo CAND cho hay bị can Lê Thu Vân (sinh năm 1957, quê Cần Thơ, em gái của ông Lê Tùng Vân trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai") vừa mất tại nơi gọi là tịnh thất này vào sáng cùng ngày và được đưa đi hỏa táng.

Công an huyện Đức Hòa đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đang làm rõ vụ việc.

Tàu SE11 khắc phục xong sự cố trật đường ray tại Thừa Thiên - Huế. Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng gần 17h ngày 28/7, tàu SE11 đã khắc phục xong sự cố trật đường ray tại vị trí thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và lưu thông bình thường.

Trước đó, khoảng hơn 14h ngày 28/7, tàu SE11 đang trên đường từ Hà Nội vào TP.HCM khi đến tại đoạn đường sắt ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị trật bánh tại toa số 10, số 11, trong đó toa số 10 là toa hành khách.

Trường học, trạm y tế, nhà dân nứt tường sau động đất ở Kon Tum. Chiều 28/7, UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do 4 trận động đất gây ra trên địa bàn sáng cùng ngày.

4 trận động đất độ lớn lần lượt 3.6, 3.3, 4.1 và 5.0 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân lo lắng. Trận động thứ 4 trong ngày là trận động đất lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Kon Plông cho thấy chưa có thiệt hại về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do động đất gây ra: Tại xã Măng Bút, một hộ dân bị rơi tivi hư hỏng do động đất; Tại xã Đăk Ring, có hai công trình là trường trung học cơ sở và trạm y tế xã bị nứt toạc các vách tường; Tại xã Đăk Nên trường mầm non, phòng làm việc công an xã có vết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn.