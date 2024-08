Saigon Expresso: Sắp cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM

Bên cạnh đó, thông tin về phân loại rác thải, công khai danh sách trường, lớp mầm non, mức tiêu thụ điện tại TP.HCM cũng đáng chú ý.

Ngày 15/8/2024

Cây gãy nhánh chắn ngang đường ven Hồ Con Rùa. Sáng 14/8, cây điệp bên trong khuôn viên nhà khách Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quận 3 (TP.HCM) bất ngờ bị gãy nhánh, rơi xuống đất. Phần nhánh có đường kính hơn 40 cm, dài khoảng 10 m, bị gãy nằm chắn ngang vỉa hè, lòng đường Võ Văn Tần, ngay khu vực Hồ Con Rùa gây cản trở giao thông. Theo quan sát, cây điệp cao hơn 20 m, khỏe mạnh với lá xanh tốt, thân cành xum xuê.

Tiền điện sinh hoạt tại TP.HCM giảm. Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), số lượng khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở các bậc thang giá điện thứ 5 và thứ 6 trong tháng 7 đã giảm trung bình khoảng 10,76% so với tháng 4 và 5, thời điểm cao điểm của nắng nóng. Đặc biệt, số lượng khách hàng sử dụng điện ở bậc 6 (trên 401 kWh với giá 3.015 đồng/kWh) đã giảm khoảng 270.000 người, tương đương hơn 11% so với tháng cao điểm mùa nắng.

EVNHCMC cho biết thời tiết tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ đã bước sang mùa mưa, khí hậu mát mẻ, ban đêm và gần sáng nhiệt độ ngoài trời xuống thấp nên nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát, đặc biệt là máy lạnh, của các hộ dân đã giảm đi rất nhiều.

Siêu thị 0 đồng nhân mùa Vu lan báo hiếu. Chùa Bồ Đề Lan Nhã (quận 6, TP.HCM) vừa tổ chức chương trình "Siêu thị 0 đồng" trao tặng quà, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân mùa Vu lan hiếu hạnh. Mỗi gia đình được lựa chọn 15/23 mặt hàng có trong siêu thị gồm nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Mỗi phần quà tương ứng 600.000 đồng.

TP.HCM phân rác thải sinh hoạt thành 3 loại. Tại buổi làm việc mới đây với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 9.700 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Tất cả lượng rác thải này được thu gom, vận chuyển về các nhà máy xử lý tập trung của thành phố.

Chất thải sinh hoạt ở TP.HCM sẽ được phân thành 3 loại gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Thành phố cũng đang xây dựng và hoàn thiện nội dung Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Sắp cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 19 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấm, hạn chế lưu thông một số tuyến đường.

Cụ thể, từ 19h đến 22h ngày 15/8, 17h30 đến 22h ngày 16, 17/8, cấm các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng). Lộ trình thay thế: Đường Lê Thánh Tôn đường Đồng Khởi đường Tôn Đức Thắng; đường Tôn Đức Thắng đường Hàm Nghi đường Pasteur đường Lê Thánh Tôn.

Từ 6h đến 9h ngày 17/8, cấm các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi). Lộ trình thay thế: Đường Lê Thánh Tôn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đường Lê Lợi đường Nguyễn Huệ; đường Nguyễn Huệ đường Lê Lợi đường Pasteur đường Lê Thánh Tôn.

Từ 6h đến 11h ngày 18/8, cấm các loại xe lưu thông trên phần đường dành cho xe ôtô trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Hàm Nghi). Lộ trình thay thế: Lưu thông trên làn xe hỗn hợp trên đường Lê Lợi.

Từ 8h đến 12h ngày 17/8, hạn chế lưu thông các loại xe trên đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Trương Định đến đường Nguyễn Thông) và đường Bà Huyện Thanh Quan (đoạn từ đường Lý Chính Thắng đến đường Điện Biên Phủ).

TP.HCM công khai danh sách trường, lớp mầm non. Nhằm giúp phụ huynh lựa chọn nơi giữ trẻ an toàn, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM sẽ công khai danh sách các cơ sở giáo dục mầm non trên cổng thông tin của sở, các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố, trong đó liệt kê cụ thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn. Thông tin này được cho biết tại hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non do Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM tổ chức.

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2025 tối thiểu 8%. UBND TP.HCM đặt mục tiêu GRDP 2025 tăng 8-8,5%, với kinh tế số chiếm 1/4 nền kinh tế địa phương. Đây là 2 trong 6 mục tiêu chính trong "Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố đến năm 2025" vừa được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký.