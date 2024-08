Saigon Expresso: Nguyên nhân hầm chui 75 tỷ đồng ở TP.HCM bị phong toả

Thời gian mở lại hầm chui ở bến xe Miền Đông mới, lưu ý khi đi mua vàng, thời tiết khu vực Nam Bộ tuần tới... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 4/8.

Ngày 4/8/2024

Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư. Tại Hội nghị Trung ương sáng 3/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100% bầu đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII.

Mối nguy sau vụ sạc dự phòng phát nổ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ pin dự phòng tự chế bốc cháy ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 31/7 đã làm dấy lên nhiều lo lắng. Theo ông Minh Huy, kỹ thuật viên di động tại TP.HCM, pin sạc dự phòng tự chế là loại được lắp ráp từ các thành phần không rõ nguồn gốc, thiếu sự xác minh, kiểm định từ đơn vị sản xuất. Vì được làm thủ công, sản phẩm cũng không đạt tiêu chuẩn Việt Nam, quốc tế về pin dự phòng. Nó tạo ra nhiều nguy cơ cháy nổ, hỏng hóc thiết bị.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn loại sản phẩm này cũng không dễ dàng. Pin tự chế có thể được đóng trong vỏ của phụ kiện chính hãng, in thông số giả để qua mặt cơ quan quản lý.

Mua 1 chỉ vàng cũng phải khai thông tin cá nhân. Không chỉ các ngân hàng thương mại mà các cửa hàng nhỏ lẻ cũng yêu cầu thực hiện kê khai thông tin khách hàng khi mua, bán vàng.

Liên quan đến vấn đề kê khai thông tin khi mua vàng, mới đây, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết hàng ngày, cơ quan này sẽ thu thập thông tin người mua - bán vàng miếng và chuyển cho công an nhằm phát hiện nghi vấn đầu cơ. Thông tin của người mua - bán vàng miếng được thu thập thông qua tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, do UBND TP.HCM vừa thành lập. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp, chỉ đạo 4 ngân hàng thương mại (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV) và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua, thu gom vàng, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an.

Giá vé máy bay hạ nhiệt trong tháng 8. Theo khảo sát của Cục Hàng không ngày 31/7, giá vé máy bay (chưa bao gồm thuế, phí) hạng phổ thông cơ bản trên các chặng bay nội địa có lưu lượng lớn đang ở mức thấp. Cụ thể, trên "đường bay vàng" Hà Nội - TP.HCM, giá vé cao nhất được Vietnam Airlines cung ứng khoảng 2,2 triệu đồng/chiều, tương đương 65% mức tối đa là 3,4 triệu đồng.

Cũng nằm trên đường bay trục Nam Bắc và có sự góp mặt của các hãng hàng không nội địa khai thác với nhịp độ cao là đường bay Hà Nội - Đà Nẵng. Theo khảo sát của Cục Hàng không, mức giá cao nhất xuất hiện tại những ngày cận kề ngày khảo sát (ngày 1/8 và 2/8) của Vietnam Airlines và Vietjet Air là khoảng 1,6 triệu đồng/chiều, tức khoảng 56% mức tối đa.

Lý do hầm chui 75 tỷ đồng ở TP.HCM bị phong toả. Nhiều ngày qua, người dân không thể di chuyển qua hầm chui 75 tỷ đồng trước bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức, TP.HCM do bị rào chắn bằng bê tông cứng. Theo đó, hầm chui trước bến xe Miền Đông mới chỉ cho các phương tiện ôtô từ 9 chỗ trở xuống và xe 2 bánh lưu thông. Tuy nhiên, trong tháng 7 vừa qua, xe tải vẫn cố lưu thông qua hầm chui, làm hư hỏng nặng khung hạn chế chiều cao, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Do khung hạn chế chiều cao bị hư hỏng nặng nên buộc phải thay thế bằng cấu kiện mới và đang chờ sản xuất.

Dự kiến đến ngày 5/8, khi phần móng bê tông đủ cường độ chịu lực, đơn vị sẽ lắp đặt và tháo dỡ dải phân cách để các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Miền Bắc nắng nóng mạnh, Nam Bộ mưa lớn trong tuần sau. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng giữa tuần sau, miền Bắc và Trung Bộ có nắng nóng diện rộng và kéo dài, sau đó, khả năng mưa trở lại.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong thời kỳ dự báo (ngày 3-9/8), duy trì ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.