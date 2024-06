Saigon Expresso: Người đứng sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở TP.HCM

Bên cạnh đó, thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, giá vàng trong nước là những tin tức đáng chú ý.

Ngày 8/6/2024

Giá vàng miếng sắp bằng vàng nhẫn. Đã tròn 1 tuần các ngân hàng quốc doanh tham gia bán vàng SJC cho người dân, giá vàng SJC trong nước liên tiếp giảm. Giá vàng SJC trên thị trường đã giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch đầu tuần (ngày 3/6). So với cách đây 1 tháng, giá vàng đã giảm gần 11 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán (-13%).

Còn giá vàng nhẫn đang tiến lại rất sát giá vàng miếng. Giá hai loại vàng này tại SJC chỉ còn cách nhau chưa tới 2 triệu đồng/lượng. Trong khi trước đây, giá vàng miếng SJC luôn cao hơn vàng nhẫn đồng thương hiệu tới 12-13 triệu đồng/lượng.

Người ngoại quốc đứng sau vụ bắt cóc hai đứa trẻ để quay clip khiêu dâm. Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” và “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”. Phạm Huỳnh Nhật Vi là người thực hiện vụ bắt cóc 2 đứa trẻ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thực hiện các clip khiêu dâm, xảy ra đầu tháng 4.

Theo kết luận điều tra, thông qua ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, tháng 10/2023, Phạm Huỳnh Nhật Vi quen biết và có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài, tên Richard (hiện chưa rõ lai lịch). Sau khi xuất cảnh khỏi Việt Nam vào tháng 12/2023, Richard yêu cầu Vi tìm kiếm, dụ dỗ các bé gái 6-12 tuổi để quay các clip khiêu dâm, quay xong clip thì gửi cho mình. Đổi lại, người này hứa hẹn cho Vi tiền và nói sẽ quay lại Việt Nam cưới cô làm vợ.

Tối 3/4, Phạm Huỳnh Nhật Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để tìm kiếm, dụ dỗ các bé gái và thấy 2 bé gái là N.K.T.M. (7 tuổi) và L. H.T.L (3 tuổi) đang lang thang bán kẹo mà không có mẹ bên cạnh nên dụ dỗ và đưa về căn hộ mình thuê ở chung cư Saigon Pearl. Trong giai đoạn từ tối 3/4 đến ngày 7/4, Vi đã tiến hành quay 12 clip khiêu dâm và đã gửi cho Richard.

Nguyên nhân hàng loạt cây xanh chết khô ở TP.HCM. Thời gian qua, nhiều cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường Trần Văn Giàu (quận Bình Tân), Lương Ngọc Quyến (quận Gò Vấp), Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) bỗng dưng héo rũ, chết dần, đặc biệt là loại cây Long não.

Theo tìm hiểu của Trung tâm Hạ tầng và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, trong thời gian qua, thành phố trải qua đợt nắng nóng gay gắt, riêng với khu vực tuyến đường Trần văn Giàu là khu vực lưu lượng phương tiện có tải trọng là rất lớn nên bức xạ nhiệt tại đây rất cao, ảnh hưởng đến sức chống chịu của cây (cũng trên tuyến nhưng các chủng loại cây khác vẫn phát triển bình thường). Đơn vị chăm sóc đã tăng cường công tác tưới nước bổ sung đã giúp các cây phát triển nhưng một số cây bị suy yếu và không có khả năng phục hồi.

Thêm thí sinh giấu điện thoại trong váy mang vào phòng thi lớp 10. Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trong ca thi Toán sáng 7/6, một thí sinh vi phạm quy chế thi, đem điện thoại vào phòng thi. Trước giờ thi, cán bộ coi thi 2 đã nhắc nhở nhiều lần trước khi mở túi đề nhưng thí sinh vẫn để trong váy.

Khi đứng lên xin thêm giấy thi, điện thoại em này bị rớt ra. Cán bộ đã lập biên bản và xử lý, đình chỉ ngay lập tức, đồng thời xác định đây là hành vi cố ý vi phạm. Ngoài lập biên bản, cán bộ đã chuyển điện thoại cho PA03 xác định không có tình trạng lộ lọt đề thi. Trước đó, vào buổi thi môn Ngoại ngữ, một thí sinh vi phạm quy chế cũng do giấu điện thoại trong váy vào phòng thi.

Công an thông tin vụ người Nhật Bản bị đâm ở quận 1. Chiều 6/6, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin về vụ người Nhật Bản bị đâm tử vong ở trung tâm TP.HCM. Theo đó, khoảng 10h45 ngày 4/6, Công an phường Bến Nghé, quận 1 nhận được tin báo có một người đàn ông Nhật Bản bị một người dùng dao tấn công dẫn đến tử vong tại địa chỉ số 9 đường Thái Văn Lung.

Sau đó, Công an quận 1 đã phối hợp với các lực lượng xác minh, bắt giữ nghi phạm Phùng Minh Trung (28 tuổi, quê ở tỉnh Bình Thuận, tạm trú ở quận 7, TP.HCM). Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Bé gái bị bạn đánh tới tấp trong công viên ở TP.HCM. Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) vừa lập hồ sơ làm rõ vụ bé gái bị túm tóc, đánh tới tấp xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là em N.H.T.A., 12 tuổi, ngụ quận Bình Tân.

Bà N.T.C.T. (41 tuổi, mẹ của em A.) cho biết, khoảng 2 hai tuần trước, trong lúc con gái bà nói chuyện với nhóm thiếu niên khoảng từ 10-14 tuổi ở một công viên trên địa bàn phường Tân Tạo (quận Bình Tân), cách nhà khoảng vài trăm mét thì bị một bạn nữ trong nhóm túm tóc, đè xuống nền đường và dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu.

Theo bà T., con gái bà từng bị đánh chảy máu mũi và lần gần đây nhất bé bị đánh là vào chiều 5/6. Sau khi bị đánh, A. không nói với gia đình, đến khi bà T. thấy con gái mình xuất hiện trong các clip do nhóm bạn quay nên mới biết sự việc. Công an phường Tân Tạo đã lập hồ sơ, mời phụ huynh liên quan lên làm việc để viết cam kết giáo dục, quản lý các em.