Saigon Expresso: Người dân một huyện mua 1.000 ôtô nhờ trúng sầu riêng

Người dân sắm nghìn ôtô nhờ trúng mùa sầu riêng, gần 5,2 tỷ USD kiều hối chảy về TP.HCM, sắp triển khai làn ưu tiên xe đạp tại thành phố... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 19/7/2024

TP.HCM xử phạt hơn 2.300 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Chiều 18/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã có báo cáo về việc kiểm tra các cơ sở tập trung đông người, nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là các khu nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trẻ, trường mầm non, bệnh viện, phòng khám, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện...

Theo đó, sau hơn 30 ngày kiểm tra, Công an TP.HCM đã xử lý vi phạm hành chính với 2.322 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy, với tổng số tiền phạt là hơn 3,76 tỷ đồng .

Gần 5,2 tỷ USD kiều hối chảy về TP.HCM nửa đầu năm. Theo đó, tính riêng quý II, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,309 tỷ USD , giảm gần 20% so với quý trước, nhưng vẫn tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, hơn 56% và tăng 49% so với cùng kỳ. Nguồn nhân lực và thị trường lao động tiếp tục là các yếu tố tác động tích cực đến lượng kiều hối chuyển về từ khu vực này trong 6 tháng đầu năm nay.

Triển khai làn ưu tiên xe đạp ở trung tâm TP.HCM. Văn phòng Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có văn bản thông báo nội dung kết luận của Giám đốc Sở GTVT TP Trần Quang Lâm tại cuộc họp về đề xuất làn đường ưu tiên cho xe đạp. Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM thống nhất chủ trương giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu thực hiện tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên các tuyến đường đủ điều kiện ở khu vực trung tâm thành phố bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Lý do TP.HCM tụt 9 bậc ở kỳ thi tốt nghiệp. Lý giải về việc điểm thi TP.HCM tụt hạng, ông Nguyễn Văn Hiếu (Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) cho biết trong kỳ thi này, 60,85% thí sinh TP.HCM chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên, chiếm ưu thế hơn rất nhiều so với thí sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội.

Một lý do khác là phần lớn học sinh lớp 12 ở TP.HCM đã trúng tuyển sớm vào các trường đại học bằng nhiều phương thức khác. Khi đã trúng tuyển sớm, thí sinh có xu hướng ít tập trung ôn tập tất cả môn thi mà sẽ dồn sức cho những môn nằm trong tổ hợp xét tuyển đại học. Minh chứng là điểm trung bình những khối xét tuyển đại học truyền thống như A00, A01, B00, D01 của học sinh TP.HCM cao nhất còn khối D01 xếp thứ 8.

Giá xăng giảm còn hơn 23.000 đồng/lít. Từ 15h ngày 18/7, giá xăng E5 RON 92 giảm còn 22.170 đồng/lít và xăng RON 95 giảm còn 23.170 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 16 lần tăng và 13 lần giảm.

Cài đặt dịch vụ công giả mạo, người đàn ông ở Hà Nội mất 10 tỷ đồng . Chiều 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi giả danh công an gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo.

Nạn nhân là anh T. (trú quận Cầu Giấy) nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu anh cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Sau khi thực hiện, anh T. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 10 tỷ đồng . Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Trúng sầu riêng, người dân một huyện ở Đắk Lắk mua hơn 1.000 ôtô. Trao đổi bên lề họp báo Lễ hội sầu riêng năm 2024 sáng 18/7, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, cho biết chỉ trong hai năm 2022 và 2023, toàn huyện có thêm hơn 1.000 chiếc ôtô nhờ trúng mùa sầu riêng. Cụ thể, năm 2022, người dân huyện Krông Pắk đã mua khoảng hơn 400 ôtô các loại. Đến năm 2023, người dân trên địa bàn tiếp tục sắm thêm 600 chiếc.

Xe buýt vượt ẩu, húc văng xe máy dưới cầu vượt ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Ngày 18/7, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh xe buýt có BKS 50H-364.93 chạy ẩu, tạt đầu bất ngờ khiến 2 người đi xe máy bị hất văng ra đường. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất xác nhận trong chiều 18/7 sẽ mời tài xế đến làm việc để làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.