Saigon Expresso: Nam Thư bị phạt 2 triệu đồng

Bên cạnh đó, thông tin về doanh thu từ du lịch của TP.HCM, chạy thử nghiệm tàu hạng sang tuyến Sài Gòn - Nha Trang cũng đáng chú ý.

Ngày 10/8/2024

Công ty cây xanh lên tiếng vụ tai nạn chết người ở công viên Tao Đàn. Đại diện công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM - đơn vị chăm sóc, duy tu cây xanh ở công viên Tao Đàn - cho biết thời điểm xảy ra sự cố, thời tiết ở khu vực không có mưa và gió mạnh. Cây bị gãy nhánh thuộc họ dầu, đây là cây xanh nhóm 3 (cây lâu năm, cổ thụ), chiều cao khoảng 20 m. Nhánh cây bị gãy có đường kính khoảng hơn 20 cm, chiều dài khoảng 10 m, ở độ cao khoảng hơn 20 m.

Một cán bộ thuộc công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM nhận định do vị trí cành cây ở cao, phần khiếm khuyết lại ở bên trong nên khi kiểm tra nhìn từ bên ngoài rất khó phát hiện.

TP.HCM sẽ thu hồi đất nếu hết thời hạn sử dụng mà chưa gia hạn. Theo văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024, việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất.

Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn phải nộp hồ sơ đề nghị chậm nhất 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất. Quá thời hạn này thì không được gia hạn sử dụng đất, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp không được gia hạn sử dụng đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất theo quy định.

TP.HCM kiếm hơn 108.000 tỷ từ du lịch sau 7 tháng đầu năm. Theo Sở Du lịch TP.HCM, doanh thu du lịch trong 7 tháng đạt 67,5% so với kế hoạch năm 2024, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023.

TP.HCM đã đón 3.075.256 lượt khách quốc tế, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 51,3% so với kế hoạch năm nay. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước đạt 20.082.159 lượt, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 52,8% so với kế hoạch năm 2024.

Đường sắt chạy thử nghiệm tàu hạng sang tuyến TP.HCM - Nha Trang. Từ ngày 9/8 đến 7/10, Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn phối hợp với Công ty TNHH Phát triển thiết bị đường sắt (Việt Nam) - Tập đoàn Jinxin (Công ty Jinxin, Trung Quốc) chạy thử nghiệm tàu hạng sang tuyến TP.HCM - Nha Trang với tuần suất 2 ngày/chuyến. Cụ thể, tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 22h15, đến Nha Trang lúc 8h5. Các ga có đón trả khách gồm Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang.

Nam Thư bị xử phạt 2 triệu đồng. Sở TT&TT TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nam Thư Entertainment về hành vi tổ chức họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022. Mức tiền xử phạt hành chính là 2 triệu đồng.

Cấm xe, điều chỉnh giao thông hầm chui cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Nhằm đảm bảo giao thông phục vụ Lễ thông xe công trình Xây dựng hầm chui thuộc dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Sở GTVT TP.HCM thông báo cấm các phương tiện lưu thông trên đường Phan Thúc Duyện (hướng từ đường Phan Đình Giót đến đường Trần Quốc Hoàn) trong khoảng thời gian từ 14h đến 15h30 ngày 10/8.

Lộ trình lưu thông thay thế: đường Hoàng Văn Thụ - đường Phan Đình Giót - rẽ trái vào đường Trường Sơn - đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, đường Hoàng Văn Thụ.