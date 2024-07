Saigon Expresso: Nam sinh tử vong tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Bên cạnh đó, thông tin TP.HCM dự kiến tăng giá đất, TAND Cấp cao tại TP.HCM có chánh án mới, Hoa hậu Ý Nhi trở lại Australia là những nội dung đáng chú ý.

Ngày 30/7/2024

Hoa hậu Ý Nhi trở lại Australia. Kết thúc hơn một tháng nghỉ hè, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vừa trở lại Australia tiếp tục năm học mới. Người thân và bạn trai Tuấn Kiệt, Á hậu Đào Thị Hiền, Nam vương Thế giới Việt Nam Phạm Tuấn Ngọc đến tiễn cô. Trong thời gian về Việt Nam nghỉ hè, Ý Nhi dành phần lớn thời gian tại TP.HCM để thực hiện các hoạt động thiện nguyện và tham gia sự kiện giải trí. Vào tháng 6, cô nhận sash dự thi Miss World từ Hoa hậu Krystyna Pyszková.

Nam sinh tử vong tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Khoảng 17h ngày 28/7, tại ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hoà, TP Dĩ An, Bình Dương), nhiều sinh viên nghe tiếng động mạnh nên chạy tới kiểm tra và phát hiện một nam thanh niên đang nằm bất động, sau đó được xác định đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là N.L.C.T. (20 tuổi, quê Tiền Giang) sinh viên năm 2 của một trường đại học, hiện nội trú tại một phòng trên tầng 9, tòa nhà E4 của khu B. Tại hiện trường, ban công của phòng T. đang ở có rào chắn nhưng đã bị mở ra. Một đoạn lan can lối đi của tầng dưới bị biến dạng nghi do nạn nhân rơi trúng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt gia đình bán ma túy ở Xóm Chùa (Quận 1, TP.HCM). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Loan (biệt danh Gái Lùn, vai trò cầm đầu nhóm, 56 tuổi, ở quận 1), Nguyễn Thị Kim Nhung (biệt danh Bé Heo, 26 tuổi, con gái Loan), Trần Ngọc Thúy (55 tuổi, em gái họ Loan) và Trần Thị Xuân Thảo (31 tuổi, cháu gái Loan) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan nhóm bán ma túy này, công an quận 1 còn bắt quả tang 19 con nghiện.

TAND Cấp cao tại TP.HCM có chánh án mới. Ông Trần Thanh Hoàng (53 tuổi, thẩm phán cao cấp, chánh án TAND tỉnh Bình Dương) được điều động và bổ nhiệm làm Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM từ ngày 1/8, nhiệm kỳ 5 năm.

TP.HCM dự kiến tăng giá đất 5-50 lần từ 1/8. Bảng giá đất điều chỉnh của TP.HCM dự kiến áp dụng từ ngày 1/8 với mức tăng từ 5 lần đến 50 lần giúp giá đất sát thị trường, nhưng cũng gây không ít khó khăn khi tác động đến 11 nhóm đối tượng. Trong 11 đối tượng, có 3 nhóm không bị ảnh hưởng và có đến 8 nhóm ảnh hưởng.

Sốt xuất huyết tăng mạnh ở Hà Nội, TP.HCM. TP.HCM đang vào mùa mưa nên lượng muỗi vằn phát triển mạnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM cho biết trong tuần giữa tháng 7, số ca mắc sốt xuất huyết tăng 31% so với 4 tuần trước đó. Tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay ghi nhận 1.283 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 39 ổ dịch, hiện còn 20 ổ dịch đang lưu hành.

Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp giấy chứng nhận xác định lại giới tính cho hơn 100 trẻ em. Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, từ năm 2013 đến hết tháng 6/2024, bệnh viện đã tiếp nhận 144 hồ sơ từ gia đình yêu cầu được xác định lại giới tính cho các bé.

Đa số em đến bệnh viện để xác định lại giới tính có vẻ ngoài là bé trai. Có 105 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận xác định lại giới tính, 9 trường hợp đang chờ hội đồng của bệnh viện xác định lại giới tính, còn lại là những hồ sơ không đủ điều kiện xác định.