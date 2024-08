Saigon Expresso: Mại dâm núp bóng tiệm cắt tóc ở TP.HCM

Bên cạnh đó, thông tin đề xuất tốc độ tối đa qua trạm thu phí BOT tại TP.HCM là 30 km/h, TP.HCM đủ điều kiện công bố dịch sởi cũng đáng chú ý.

Ngày 24/8/2024

Hàng quần áo ở TP.HCM cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng. Khoảng 4h30 ngày 23/8, người dân phát hiện cửa hàng quần áo nằm trên đường Nguyễn Thị Tú (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không hiệu quả. Nhận tin báo, đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 1 tiếng, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, hư hỏng và một phần bảng hiệu của ngân hàng kế bên bị ảnh hưởng.

Khống chế đối tượng đu dây từ khách sạn sang nhà dân. Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang lấy lời khai nam thanh niên có biểu hiện bất thường khi gây náo loạn khu vực khách sạn V.L. (đường Đê Bao 2-3, xã Vĩnh Lộc B). Khuya 22/8, người dân phát hiện nam thanh niên này mặc quần dài, cởi trần, đập vỡ kính cửa sổ, leo từ cửa sổ tầng 3 của khách sạn ra ngoài. Sau đó, nam thanh niên này bám chặt sợi dây cáp được treo từ sân thượng khách sạn xuống đất. Hiện thanh niên này vẫn chưa tỉnh táo nên lời khai chưa rõ ràng.

Trường đại học ở TP.HCM có hơn 60% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp. Trong 3 ngày liên tiếp (21-23/8), trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 2.928 tân cử nhân khóa 2020, 2021. Thống kê của Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp Nhà trường cho thấy hơn 60% sinh viên có việc làm trước ngày nhận bằng tốt nghiệp. Nhiều sinh viên được doanh nghiệp giữ lại làm việc sau khi hoàn thành kỳ thực tập.

TP.HCM đủ điều kiện công bố dịch sởi. Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, đã có 18 tỉnh, thành phố được Bộ Y tế đánh giá nằm trong nhóm nguy cơ bùng phát dịch sởi gồm: TP.HCM, Bình Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bến Tre, Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk...

Riêng TP.HCM từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 500 ca mắc sởi, trong đó 3 trường hợp tử vong. TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế cho rằng, với số ca mắc sởi tăng cao, vượt quá trung bình số ca mắc cùng kỳ 3 năm trước, TP.HCM đủ điều kiện công bố dịch sởi. Việc công bố dịch là do địa phương quyết định dựa trên đồng thời các căn cứ về khả năng nguồn lực đáp ứng của mình.

Đề xuất tốc độ tối đa qua trạm thu phí BOT tại TP.HCM là 30 km/h. Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM vừa đề xuất ôtô qua các trạm thu phí BOT trên địa bàn chỉ được chạy tối đa 30 km/h nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động tại khu vực trạm thu phí. Đề xuất này được đưa ra sau khi Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM tiến hành khảo sát cùng các đơn vị liên quan. Đây được cho là động thái nhằm đảm bảo an toàn sau vụ tai nạn một nhân viên thu phí ở trạm Xa lộ Hà Nội bị xe tông tử vong cách đây hơn 3 tháng.

Mại dâm núp bóng trong tiệm cắt tóc ở TP.HCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ánh Hồng (50 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Thị Kiều Hoa (38 tuổi) về tội “Môi giới mại dâm”. Trước đó, chiều 7/8, các trinh sát ập vào tiệm cắt tóc trên đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) do bà Hồng làm chủ và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ở lầu 2, lầu 3.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hoạt động chính của tiệm này là cắt, uốn tóc, nhuộm tóc, gội đầu, săn sóc da mặt, làm móng tay móng chân; dịch vụ massage chân, vai, cổ, chăm sóc da toàn thân. Đầu tháng 8, bà Hồng và bà Hoa có chủ trương cho nhân viên nữ bán dâm cho khách quen tại tiệm với giá 2 triệu đồng/người/lần để tăng doanh thu. Ngoài ra, bà Hoa cũng tham gia bán dâm với khách.