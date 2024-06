Saigon Expresso: Kỳ đà vân quý hiếm bò vào nhà dân ở TP.HCM

Tập đoàn đồ uống lớn nhất Hàn Quốc xây nhà máy 100 triệu USD ở Việt Nam, kỳ đà vân quý hiếm bò vào nhà dân ở TP.HCM... là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 16/6/2024

Kỳ đà vân quý hiếm bò vào nhà dân ở TP.HCM. Ngày 15/6, anh Trương Văn Thường (ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã tự nguyện giao một con kỳ đà quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM để đơn vị này đưa về chăm sóc cứu hộ và thả về tự nhiên. Theo anh Thường, sáng 14/6, khi anh phát hiện con dưới gầm tủ áo quần khi đang quét nhà. Anh cùng với một người thân đã bắt giữ con vật trên rồi cho vào lồng. Anh Thường lên mạng tìm hiểu thì biết đây là động vật quý hiếm nên đã liên hệ, tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM chăm sóc, cứu hộ và thả về tự nhiên. Theo cán bộ kiểm lâm, con vật được anh Thường bắt giữ là kỳ đà vân, giới tính cái, nặng khoảng 7kg. Con vật này có tên khoa học là Varanus nebulosus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Tập đoàn HiteJinro sẽ xây nhà máy 100 triệu USD ở Việt Nam. Theo Cổng thông tin điện tử Thái Bình, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thái Thụy, Tập đoàn HiteJinro - tập đoàn đồ uống lớn nhất tại Hàn Quốc - cho biết doanh nghiệp đã lựa chọn Khu công nghiệp Liên Hà Thái ở tỉnh Thái Bình là địa điểm đầu tư nhà máy rượu Soju đầu tiên tại nước ngoài nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập.

Đại diện tập đoàn HiteJinro mong muốn tỉnh Thái Bình cũng như CTCP Green i-Park tiếp tục quan tâm để doanh nghiệp triển khai xây dựng và đưa nhà máy vào hoạt động, sớm có sản phẩm rượu Soju xuất khẩu ra thế giới. Dự án nhà máy rượu Soju dự kiến khởi công vào quý I/2025, phấn đấu hoàn thành và đi vào hoạt động quý II/2026. Dự án dự kiến có vốn đầu tư 100 triệu USD trên diện tích 8,4 ha.

Bé gái bị ong vò vẽ đốt 53 mũi. Bé N.T.T.Th. (11 tuổi, ngụ Cần Đước, Long An) bị đàn vò vẽ bay ra từ tổ ong trên cây đốt khoảng 52 vết. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết bệnh nhi là bé N.T.T.Th. (11 tuổi, ngụ Cần Đước, Long An), nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mê, tím tái, thở co kéo 46 lần/phút, mạch nhẹ chi mát, huyết áp khó đo, vàng da vàng mắt, tiểu ít màu xá xị.

Vết ong đốt rải rác khắp người bé có khoảng 52 mũi, có vài nốt đốt bị hoại tử trung tâm, sưng bầm tím xung quanh (đầu có 10 đốt, tay phải có 21 dốt, tay trái có 2 đốt , 2 chân có 19 đốt). Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ có biểu hiện toan hóa máu, tổn thương thận, gan, tán huyết. Bệnh nhi được chẩn đoán phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt giờ thứ 3, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan. Kết quả sau gần 2 tuần điều trị, qua 3 đợt lọc máu liên tục, tình trạng trẻ cải thiện dần, được cai máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường, tỉnh táo, tiểu khá.

Chồng không được ly hôn dù vợ đang mang thai với người khác. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/7, vợ đang có thai, sinh con thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai. Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết 01/2024 của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình, có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Nghị quyết này hướng dẫn cụ thể về trường hợp người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Theo nghị quyết, chồng không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn trong khoảng thời gian dưới 12 tháng tính từ ngày vợ sinh con.

Mưa đá ở TP Cần Thơ. Tối 15/6, lãnh đạo UBND huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ xác nhận mưa đá xuất hiện trên địa bàn. Theo đó, chiều cùng ngày, mưa đá xuất hiện ở xã Đông Hiệp. Cơn mưa đá xảy ra với kích thước hạt bằng đầu ngón tay của người lớn. Nhiều người dân địa phương đã quay video, chụp lại hiện tượng thời tiết này. Đây được xem là mưa đá lần đầu tiên xuất hiện tại huyện Cờ Đỏ.

Trong mưa dông, trên địa bàn huyện có một số nhà bị tốc mái.