Saigon Expresso: Diễn biến mới vụ cô gái trúng đạn tử vong ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội đang yêu cầu hai nghi phạm Đinh Xuân Sáng và Nguyễn Xuân Đạt đầu thú, cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM... là những thôn tin đáng chú ý trong ngày.

Ngày 6/7/2024

Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tổ chức Giải chạy bộ “Running Diamond Cup 2024”, Sở GTVT TP.HCM thông báo cấm các loại xe lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Alexandre de Rhodes, quận 1) kể từ 22h ngày 6/7 đến 12h ngày 7/7.

Lộ trình thay thế như sau:

- Đường Phạm Ngọc Thạch → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Hai Bà Trưng → đường Lê Duẩn.

- Đường Lê Duẩn → đường Pasteur → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Phạm Ngọc Thạch.

Ngoài ra, kể từ 3h30 đến 7h30 ngày 7/7 hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly 5 km và 10 km.

Diễn biến vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Hà Nội. Liên quan vụ T.Q.H. (22 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm) thiệt mạng do bị bắn hôm 3/7, Công an TP Hà Nội đang yêu cầu Đinh Xuân Sáng và Nguyễn Xuân Đạt ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Một nghi phạm khác nằm trong nhóm tấn công là Vũ Thành Quang đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ tại Nam Định khi người này trên đường bỏ trốn vào TP.HCM hôm 3/7.

Khoảng 19h30 ngày 2/7, chị H. cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về, một người trong nhóm của H. có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Về đến nhà, Sáng và Quang gọi cho Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, trú tại Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H.

Cả 3 người lên ôtô, mang theo súng (kiểu súng bắn đạn bi) quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H., Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm H. bỏ chạy. Sáng lái ôtô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng liền dùng súng bắn về nhóm đối phương rồi bỏ trốn cùng đồng bọn. Chị H. được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cứu cụ bà 79 tuổi khỏi căn nhà cháy ở TP.HCM. 11h ngày 5/7, người dân xung quanh phát hiện lửa bùng lên bên trong căn nhà 3 tầng ở góc đường Lê Khôi - Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú (TPHCM). Lập tức, nhiều người cầm bình chữa cháy mini để tiếp cận căn nhà và dập lửa. Biết bên trong nhà có cụ bà lớn tuổi mắc kẹt nên một số người xông vào ứng cứu, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tân Phú điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được cảnh sát khống chế. Hoả hoạn không gây thương tích về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị hư hại nặng. Cụ bà may mắn thoát nạn tên N.T.U (79 tuổi) là chủ căn nhà.

Dự báo thời tiết ngày 6/7, từ Bắc vào Nam phổ biến ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm người dân cần đề phòng mưa dông.

Ngày 6/7, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trong đó, Đông Bắc Bộ ngày nắng, Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi.

Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trời nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 6/7.