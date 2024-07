Saigon Expresso: Đà Lạt cưỡng chế tháo dỡ tòa nhà sân golf Đồi Cù

Lời nhân chứng trong vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê quận 12, Đà Lạt cưỡng chế tháo dỡ tòa nhà sân golf Đồi Cù... là những thông tin được quan tâm trong ngày.

Ngày 17/7/2024

Đà Lạt cưỡng chế tháo dỡ tòa nhà sân golf Đồi Cù. Sáng 17/7, lực lượng chức năng của thành phố Đà Lạt sẽ phối hợp tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại tòa nhà câu lạc bộ golf bên trong sân golf Đồi Cù (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) do CTCP Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư, theo UBND TP Đà Lạt. Công tác cưỡng chế sẽ tiến hành đúng theo trình tự, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Phần công trình vi phạm bị cưỡng chế tháo dỡ gồm Khối 1 (khối tiếp đón) với quy mô 2 tầng (1 hầm, 1 trệt) có kết cấu móng, trụ, dầm, khối lượng công trình hơn 3.333 m2, sàn bê tông cốt thép, chưa xây tường và Khối 2 (khối dịch vụ golf 2) có quy mô 5 tầng (2 hầm, 1 trệt, 2 lầu), khối lượng công trình là 17.073 m2, kết cấu móng, trụ, dầm, sàn bê tông cốt thép, tường gạch. Tổng diện tích vi phạm 2 khối công trình là hơn 20.400 m2. Theo dự kiến, thời gian cưỡng chế diễn ra trong khoảng 2 tháng, từ 17/7 đến 17/9.

Phân luồng tạm thời trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ ngày 17/7. Cục Đường bộ Việt Nam vừa điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ Km225+900 - Km227+500). Xe đi qua đoạn đường này với tốc độ không quá 60 km/h. Việc phân luồng tạm thời nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian thi công giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - đơn vị quản lý tuyến đường cho biết thời gian phân luồng bắt đầu từ ngày 17/7.

Người phụ nữ dừng xe giữa đường rồi bất ngờ bốc cháy. Cơ quan chức năng huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ bốc cháy giữa đường. Vào lúc 18h34 ngày 16/7, người phụ nữ chạy xe máy biển số tỉnh Long An, lưu thông trên QL50. Khi đến đoạn gần vòng xoay Chợ Gạo (xã Long Bình Điền), người này dừng xe lại, rồi cầm 2 chai nhựa chứa chất lỏng (nghi là xăng) đổ lên người và ngọn lửa bùng phát. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đến dập lửa. Khoảng vài phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Người phụ nữ bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu.

Chi tiết đáng chú ý vụ án mạng trong quán cà phê ở quận 12. Ngày 16/7, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12 bước đầu làm rõ về vụ án mạng xảy ra tại quán Coffee & Tea P.L. nằm trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An. Danh tính 2 người tử vong là H.V.H. (39 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và M.T.V. (42 tuổi, ngụ quận 12). Công an xác định vì mâu thuẫn tình cảm, ông H. đã dùng dao tấn công, đâm chết bà V. rồi tự sát ngay tại hiện trường vào tối 15/7. Chủ tiệm tạp hóa đối diện quán cà phê cho hay lúc đó trời mưa, một người đàn ông đến quán của bà để hỏi mua dao. Tuy nhiên, bà trả lời chỉ bán tạp hóa chứ không có dao. Người này sau đó rời đi. Một lúc sau, bà hốt hoảng khi biết chính khách hàng "hụt" đó vừa gây án mạng rồi tự sát.

Tang lễ NSƯT Bùi Phương Nga. Lễ viếng NSƯT Bùi Phương Nga sẽ diễn ra lúc 7h30 đến 8h45 ngày 19/7 tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Sau đó là lễ truy điệu và di quan. Thi hài NSƯT Bùi Phương Nga được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội. Nghệ sĩ qua đời hôm 14/7 sau khoảng 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Sự ra đi của NSƯT Bùi Phương Nga là một mất mát đối với Nhà hát Kịch Việt Nam cũng như nền nghệ thuật sân khấu kịch nói. Nhiều khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ qua đời.