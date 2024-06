Saigon Expresso: Chủ khách sạn bị tấm thạch cao rơi vào đầu tử vong

Chốt giá bán bình ổn vàng miếng SJC, Thảo Cầm Viên mở tour "nghe drama của idol sở thú",... là một số tin tức đáng chú ý trong Saigon Expresso ngày 4/6.

Ngày 4/6/2024

Ngân hàng chốt giá bán bình ổn vàng miếng SJC. Chiều 3/6, 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank) cùng Công ty Vàng bạc Đá quý SJC đồng loạt tổ chức bán vàng miếng SJC bình ổn giá theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước trước đó. Như vậy, giá niêm yết với vàng miếng SJC bình ổn được các ngân hàng đưa ra ở mức 79,98 triệu đồng/lượng - cao hơn giá bán của NHNN 1 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chỉ sau hơn 1 giờ mở bán vàng miếng bình ổn giá, nhiều điểm bán của các ngân hàng đã thông báo hết hàng, hẹn khách ngày mai quay lại.

Thời tiết TP.HCM tuần đầu tháng 6 nóng hơn, mưa nhiều. Đây là thời điểm nhiệt độ trung bình sẽ cao hơn mọi năm khoảng 0,2-0,5 độ C. Nhiệt độ ban ngày hôm 4/6 trong khoảng 35-36 độ; ban đêm giảm xuống 28-29 độ. Chỉ số UV tại các quận, huyện trên địa bàn cũng sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao (7).

Chiều tối các ngày trong tuần, TP.HCM được dự báo có mưa nhiều, phổ biến từ rải rác đến nhiều nơi, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Chủ khách sạn bị tấm thạch cao rơi vào đầu tử vong. Ngày 3/6, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) Nguyễn Thanh Tùng xác nhận vào khoảng 19h ngày 2/6, ông V.V.N. (SN 1977, trú khu 2, phường Bãi Cháy) tử vong sau khi bị một tấm thạch cao từ tầng 14 của khách sạn rơi vào ôtô rồi bắn vào đầu. Sự việc xảy ra khi ông N. đứng dưới tầng 1 khách sạn do chính ông làm chủ ở tổ 1, khu 2, phường Bãi Cháy. Ông N. bất tỉnh và được người thân đưa tới Bệnh viện Bãi Cháy để cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chấn thương sọ não. Do chấn thương quá nặng, ông N đã tử vong.

Bé trai trong vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai đã tử vong. Em T.G.H. (6 tuổi, ngụ Đồng Nai) được chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị từ trưa 4/5. Em H. là trường hợp diễn tiến nặng nhất trong vụ ngộ độc bánh mì tập thể ở TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Sau 1 tháng điều trị, bệnh nhi đã không qua khỏi.

Chuẩn bị khởi công dự án cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành. UBND TP.HCM vừa giao lãnh đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn quận 1 đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian hoàn tất thủ tục liên quan để khởi công dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành vào ngày 1/10/2024, hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Việc trùng tu chợ Bến Thành sẽ được thực hiện sau ngày 30/4/2025, khi được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và có phương án nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm dưới chợ Bến Thành.

Ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng đi bộ khất thực. Theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp ngày 3/6, ông Lê Anh Tú (tự xưng là Thích Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng đi bộ khất thực. Trước đó, hoạt động này gây ra hiện tượng tập trung đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30/5/2024, một người đàn ông trong đoàn người đi theo ông Tuệ bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Đến ngày 2/6/2024, 2 người phụ nữ khác cũng bị sốc nhiệt, đuối sức.

Thảo Cầm Viên lần đầu mở tour 'nghe drama của idol sở thú'. Đây là một trong các hoạt động của chương trình "Vui hè cùng Thảo Cầm Viên" diễn ra từ 1/6-15/8/2024. Du khách có thể mua tour để trải nghiệm những nét đặc sắc ở Thảo Cầm Viên từ 9-11 giờ hàng ngày với giá từ 100.000-150.000 đồng/người.

Tour "Thảo Cầm Viên - khám phá những điều kỳ thú" sẽ có hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết về vườn thú rộng 17 ha như: những cây trên 100 tuổi, tượng voi đồng, nghe "drama của các idol" gồm gia đình hươu cao cổ Thảo Em, voi Chuông, hà mã Ca, ngựa lùn Vú Sữa, anh em hổ Bình - Dương, cọp trắng Ngộ Không...

Tạm giữ 14 người trong vụ gần 100 xe ôm công nghệ tụ tập 'hỗn chiến'. Qua điều tra, cơ quan công an TP Hà Nội xác định thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “Hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch giữa Be18 và Be37 (tức nhóm lái xe ôm công nghệ Be có quê quán tại Nam Định và Nghệ An)…” là bài viết sai sự thật nhằm câu tương tác của các thành viên trong nhóm “Hội BeBike Hà Nội”.

Lợi dụng thông tin trên, khoảng 20h ngày 29/5, gần 100 người là lái xe của hãng xe ôm công nghệ "Be Group" tổ chức tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại vỉa hè khu vực hồ điều hòa nghĩa trang Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Làm việc với người đàn ông nước ngoài đập phá xe ở Nha Trang. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã phối hợp công an phường Phước Long làm việc với người đàn ông quốc tịch Nga gây rối trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long vào chiều tối 2/6. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang cùng Sở Ngoại vụ kiểm tra thủ tục liên quan đến quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

Theo đó, người đàn ông mặc quần đùi, cởi trần, đội mũ bảo hiểm, dừng xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành rồi chạy ra giữa đường chặn đầu ôtô, nhảy lên capô và nóc nhiều xe đập phá, thể hiện thái độ khiêu khích. Một số tài xế hoảng sợ, mở cửa xe chạy ra ngoài thì bị gã đuổi theo. Sự việc diễn ra trong khoảng 30 phút khiến giao thông ách tắc.

Hiện, cơ quan chức năng đã đưa người này đến Bệnh viện chuyên khoa tâm thần Khánh Hòa để kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân.