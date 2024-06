Saigon Expresso: Cháy nhà trong hẻm tại trung tâm TP.HCM

Giá vàng đứng yên, lãi suất tiết kiệm tăng, cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 9/6/2024

Giá vàng miếng SJC đứng yên. Sau 5 ngày mở bán, hôm 8/6, giá bán vàng miếng SJC trực tiếp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt khoảng dưới 76 triệu đồng/lượng, cơ bản vẫn giữ nguyên so với phiên ngày hôm trước và thấp hơn khoảng 3 triệu đồng so với ngày mở bán đầu tiên (hôm 3/6) tại 4 ngân hàng thương mại và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Sóng tăng lãi suất tiết kiệm kéo dài sang tháng 6. Tiếp nối đà tăng lãi suất tháng 5, từ đầu tháng 6 đến nay, đã có hơn 10 nhà băng thông báo tăng lãi suất tiết kiệm, đánh dấu đợt tăng lãi suất huy động của ngành ngân hàng vẫn chưa dừng lại, bất chấp động thái giữ nguyên lãi suất của 4 ngân hàng thương mại vốn Nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank).

TP.HCM dành gần 14.000 tỷ đồng để đầu tư 2 công viên rộng 278 ha. TP.HCM đã ban hành Quyết định 117 về kế hoạch phát triển công viên cây xanh trên địa bàn thành phố khi dành gần 14.000 tỷ đồng để đầu tư 2 công viên rộng 278 ha tại TP.Thủ Đức và quận 12. Đây là 2 trong số 5 công viên sẽ được Ban Hạ tầng đô thị TP.HCM lập và trình chủ trương trong giai đoạn 2024-2030.

Cụ thể, 2 công viên quy mô lớn này gồm Khu công viên cây xanh 150 ha (tại phường Thạnh Xuân, quận 12) có vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng , thực hiện trong giai đoạn 2024-2030. Khu lâm viên sinh thái 128 ha (tại TP Thủ Đức) có vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng , cũng thực hiện trong năm 2024-2030.

Cháy nhà trong hẻm tại trung tâm TP.HCM. Sáng sớm 8/6, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã tiếp cận căn nhà cháy trong hẻm 84, đường Trần Nhân Tôn, phường 1, quận 10 để giải cứu 2 người, hướng dẫn thêm 2 người thoát ra ngoài an toàn. Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Khai mạc giải đua thuyền buồm và ván chèo đứng. Sáng 8/6, Giải Đua thuyền Buồm vô địch các câu lạc bộ toàn quốc và Giải Ván chèo đứng vô địch các tay chèo xuất sắc năm 2024 đã khai mạc tại Nha Trang, Khánh Hoà. Diễn ra trong hai ngày 8-9/6, Giải có sự tham dự của 146 VĐV đến từ các tỉnh, thành và các câu lạc bộ trong cả nước.

Diễn ra tại Cảng Du thuyền quốc tế Ana Marina, được giới chuyên môn đánh giá cao vì đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, hiện đại, cảnh quan đẹp, giải đã thu hút được đông đảo du khách và người dân địa phương tới xem ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Dự báo thời tiết ngày 9/6. Tại Nam Bộ, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32-35 độ C.