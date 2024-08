Saigon Expresso: Cảnh sát TP.HCM cứu thanh niên nặng 100 kg bị mắc kẹt

Bên cạnh đó, thông tin về vụ lùm xùm của diễn viên Nam Thư, TP.HCM bán hàng lưu động ở công viên, khu công nghiệp hay đám cháy trong phố ẩm thực ở TP.HCM cũng đáng chú ý.

Ngày 7/8/2024

Công an nhận đơn tố giác của diễn viên Nam Thư. Công an quận 10, TP.HCM đã tiếp nhận để phân loại, xác minh và xử lý theo quy định đối với đơn tố giác của bà Trần Thị Nam Thư (tức diễn viên Nam Thư, 34 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong đơn, Nam Thư chỉ đích danh người phụ nữ là chủ tài khoản Facebook Z.D. về các hành vi như: lợi dụng uy tín của người nổi tiếng để tống tiền; vu khống, lan truyền thông tin sai sự thật gây hại đến uy tín; lợi dụng quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Trưởng khoa trường Nhân văn từ chức. TS Huỳnh Trọng Hiền, Trưởng khoa Nhật Bản học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã thôi chức trưởng khoa nhưng vẫn giảng dạy tại trường. Ngoài ra, ông Hiền vẫn tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Nghiên cứu Nhật Bản của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Trước đó, từ tháng 5/2024, ông Hiền bị các giảng viên tố cáo mở doanh nghiệp ngoài trong khi đang làm giảng viên, phó trưởng khoa tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Theo khoảng 2, điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 và Luật viên chức 2010 sẽ không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

TP.HCM bán hàng lưu động ở công viên, khu công nghiệp. Từ ngày 6/8, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan và Công ty MVCPRO tổ chức chương trình Bán hàng lưu động - Bình ổn thị trường, mang hàng hóa thiết yếu với nhiều ưu đãi đến các khu dân cư và khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM. Sự kiện diễn ra trong 30 ngày, luân phiên đi qua 15 điểm bán hàng lưu động.

Cháy quán gà nướng trong phố ẩm thực TP.HCM. Vụ cháy xảy ra tại căn nhà 1 trệt, 1 lầu kinh doanh quán gà nướng nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3, TP.HCM. Tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán có 5 người. Trong đó, 3 người ở trên lầu và 2 người đang bán gà nướng ở tầng trệt.

Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa bùng phát từ biển hiệu của quán rồi cháy lan lên cục nóng máy lạnh tầng lầu. Cả 5 người trong quán phát hiện cháy đã hô hoán và tháo chạy ra ngoài an toàn.

Triệt xóa nhóm chuyên dàn cảnh để trộm cắp tại Đại học Sài Gòn. Công an quận 5 phát hiện nhóm gồm 8 người lợi dụng các sự kiện đông người (lễ tốt nghiệp, lễ hội của các trường đại học, cao đẳng, các hội chợ, triển lãm) để trà trộn, dàn cảnh nhằm móc túi chiếm đoạt tài sản, sau đó nhanh chóng giải tán, tẩu thoát. Công an đã lên kế hoạch triệt phá, bắt giữ được toàn bộ nhóm tội phạm trong vòng 10 ngày.

Trần Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1974), Trần Thị Hòa Ni (sinh năm 1988), Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1966), Nguyễn Quang Phú (sinh năm 1981) cùng cư trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức; Đỗ Thị Tâm (sinh năm 1980), Lê Chinh Đức (sinh năm 1966) cùng cư trú xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; Lê Minh Trí (sinh năm 1961) ngụ quận 8; Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (sinh năm 1961), ngụ quận 7, cùng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Trường đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM)... là nhóm thực hiện các hành vi nêu trên.

Cảnh sát TP.HCM cứu nam thanh niên nặng 100 kg. Anh K. (29 tuổi, nặng 100 kg) sống trong căn nhà 15 m2 trên đường Tân Hải, phường 13. Tối 5/8, anh K. bị suy tim nặng và mắc kẹt trên gác, không thể xuống dưới được nên người nhà gọi điện báo lực lượng chức năng.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Tân Bình điều động xe cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến cứu hộ. Do cầu thang dẫn lên tầng gác nhỏ và lối ra hẹp nên ban đầu gặp nhiều khó khăn, cảnh sát buộc phải phá dỡ một phần căn nhà, mở rộng không gian đưa anh K. ra ngoài an toàn. Cảnh sát bàn giao lại cho cán bộ y tế để đưa anh K. đến bệnh viện cấp cứu.