Saigon Co.op tri ân 4 triệu khách hàng thành viên

Từ 31/10 đến 20/11, hơn 800 điểm bán của Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) sẽ tổ chức tháng tri ân khách hàng.

Chương trình khách hàng thành viên Saigon Co.op là nền tảng kết nối khách hàng sở hữu nhiều ưu điểm trên thị trường bán lẻ hiện đại: Lâu đời, nhiều cấp độ, thủ tục đăng ký đơn giản, đa dạng thành viên, ưu đãi phong phú, chiết khấu cao. Quy tụ hơn 4 triệu thành viên, chương trình luôn cập nhật xu hướng công nghệ hiện đại nhất để mang đến nhiều ưu đãi, từ đó tạo ra cơ hội chăm sóc khách hàng thường xuyên và chu đáo.

Saigon Co.op thường xuyên cập nhật xu hướng công nghệ hiện đại nhất để mang đến cho khách hàng ưu đãi tối đa.

Với tên gọi “Tri ân triệu cảm xúc”, chương trình năm nay có 4.000 sản phẩm giảm giá từ 40% trở lên; 400.000 phần quà gửi đến khách hàng; cảm ơn bằng triệu deal trên nhóm hàng thiết yếu; các chương trình chăm sóc dành riêng cho khách hàng thành viên… Đây cũng là lần đầu tiên Co.opmart, Co.opXtra xây dựng “khuyến mãi trong khuyến mãi”: Chương trình giảm giá theo vị trí địa lý và vùng miền, theo từng phân khúc khách hàng.

Đặc biệt, điểm nhấn của mùa tri ân năm nay là vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, 35 khách hàng ngẫu nhiên sẽ được siêu thị tặng quà tri ân. Món quà gồm những phần bánh ngọt ngào và phiếu mua hàng giá trị.

Khách hàng thành viên Saigon Co.op tiết kiệm chi tiêu trung bình 10-20%.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op - chia sẻ chương trình khách hàng thành viên là nền tảng để Saigon Co.op xây dựng nên hệ sinh thái bán lẻ.

“Chúng tôi dành phần lớn chi phí marketing để chăm chút cho nền tảng này. Các hoạt động giảm giá trực tiếp trên hóa đơn, chiết khấu cao… như hình thức chia sẻ chi tiêu cùng khách hàng. Trung bình mỗi lần mua sắm, khách hàng thành viên Saigon Co.op tiết kiệm chi tiêu 10-20%”, ông chia sẻ.

Co.opmart tổ chức khuyến mãi theo vùng miền, vị trí địa lý.

Trong khuôn khổ chương trình “Tri ân triệu cảm xúc” từ 31/10 đến 20/11, khách hàng được hưởng loạt ưu đãi, trải nghiệm hoạt động thú vị:

- “Mùa tri ân - Cứ mua là tặng”: Khách hàng nhận ưu đãi mua hai tặng một, mua một tặng một hoặc quà tặng kèm áp dụng cho sản phẩm hạt nêm, tương ớt, mật ong, yến mạch nguyên cám, nước mắm, bánh xốp, ruột gối, bột giặt, giấy vệ sinh, nước giặt, nước rửa chén, mặt nạ dưỡng da, nồi chiên không dầu, bếp ga, áo gối các loại…

- Khách hàng thành viên Saigon Co.op được hưởng các đặc quyền: Hạng càng cao giảm càng sâu; đặc quyền nâng cấp độ; quà tặng tri ân; thứ 3 thả ga tích điểm; ngày đẹp nhân đôi ưu đãi, ưu đãi thành viên - thêm nghìn điểm thưởng.

- Chương trình khuyến mãi theo tuần: Tuần 1 dành riêng nhóm hàng gia vị với “Tuần lễ gia vị”. Theo đó, siêu thị giảm giá đến 30% cho các loại gia vị dùng trong bữa ăn hàng ngày như dầu ăn, nước mắm, nước tương, sốt Teriyaki, viên gia vị bún bò/phở/hủ tiếu, bún riêu, mắm tôm, đường tinh luyện, muối ớt/muối tôm, sa tế, gia vị kho cá/nướng thịt/chiên gà…

- Chương trình khuyến mãi theo khu vực: Với chương trình“Chào Đông", khách hàng khu vực miền Bắc được giảm giá 30-50% sản phẩm may mặc, đồ dùng và hóa phẩm. Chương trình "Shopping Season - Thỏa sức mua đua sức sắm" ưu đãi đến 55% sản phẩm thực phẩm khô, hóa phẩm, đồ dùng, may mặc và hóa phẩm áp dụng cho khách hàng khu vực TP.HCM. Khách hàng khu vực miền Trung và miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ được hưởng quyền lợi giảm giá lên đến 50% cho sản phẩm hóa phẩm, thực phẩm khô, may mặc và đồ dùng trongchương trình "Đại tiệc tri ân - Giảm sốc kịch trần".

- Chương trình trên kênh online:“Flash sale ngày đôi” giảm giá đến 50% các sản phẩm hoá mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ và hàng nhãn riêng Co.op (áp dụng từ 10/11 đến 11/11). Với “Tích lũy bill - Nhận quà chill”, khách hàng mua hóa đơn trên 500.000 đồng nhận 1 cờ, 1 triệu đồng nhận 2 cờ… tích lũy cờ để nhận quà. Với “Triệu ưu đãi gửi ngàn yêu thương”, khách hàng mua sắm liên tục trong 3 tháng 8, 9, 10 thỏa điều kiện được tặng phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Chương trình “Co.op Online tri ân triệu cảm xúc” áp dụng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 1/11 đến 16/11.