Sai lầm về Mbappe

Lạ lùng hơn, chính những người Pháp tỏ ra gay gắt với đứa con cưng của họ. Ở trận Siêu cúp Châu Âu gặp Atalanta hồi tuần rồi, một nhà báo của RMC Decouverte bình luận: “Mbappe thể hiện bộ mặt hệt ở tuyển Pháp, chậm chạp và lười biếng. Cầu thủ này gặp rất nhiều khó khăn khi được Real Madrid bố trí đá ‘số 9’”.

Khép lại cuộc chạm trán với Atalanta trên đất Ba Lan, Mbappe đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của đội nhà.

Phóng viên của Canal+ cũng không hề ấn tượng với những gì Mbappe thể hiện, cho rằng tiền đạo này “thiếu tính kết nối với các đồng đội”.

“Mbappe phải di chuyển nhiều hơn khi Real Madrid có bóng”, cây viết này nêu quan điểm. “Đồng ý rằng Mbappe có bàn thắng nhờ sợi dây liên lạc tốt với những vệ tinh xung quanh. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu Mbappe thi đấu quá xuất sắc”.

Kênh truyền hình L’Equipe cũng cho rằng Mbappe chơi không quá nổi bật trước Atalanta, bất chấp việc có bàn đầu tiên trong màu áo Real Madrid.

Hôm 19/8, Mbappe tịt ngòi khi Real Madrid để Mallorca cầm hòa với tỷ số 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 1 La Liga mùa 2024/25. Dấu ấn lớn nhất chân sút 25 tuổi người Pháp tạo ra là 4 cú sút cả trận, 2 trong đó trúng đích, tỷ lệ chuyền thành công đạt 81%, tuy nhiên không có key-pass (đường chuyền tạo cơ hội) nào.

Trên mạng xã hội, không khó để tìm thấy những bình luận chỉ trích Mbappe xuất hiện. Ai đó còn cho rằng Real Madrid phạm sai lầm khi chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2018.

“Mbappe có xu hướng bám biên trái, điều này khiến tiền đạo người Pháp giẫm chân Vicinius Junior. Lúc di chuyển vào trung tâm, Mbappe lại ‘va chạm’ với Jude Bellingham. Năm ngoái, Real Madrid giành được mọi thứ mà không có Mbappe”, một ý kiến nổi bật về màn trình diễn của Mbappe sau trận hòa Mallorca.

Nói đến Mbappe là nhắc tới một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Người đủ khả năng kế thừa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tạo ra những kỷ lục ghi bàn không tưởng. Mũi khoan lợi hại trên hàng công, có thể xuyên phá bất cứ hàng thủ bê tông nào.

Bởi vậy, khi Mbappe tắt tiếng, người hâm mộ thường có xu hướng làm quá vấn đề. Họ thích đưa ra phán xét. Đa phần là tiêu cực nhắm vào tân binh của Real Madrid trong hè 2024. Trong thế giới tự do, ai cũng có quyền nêu lên ý kiến.

Dù vậy, tất cả đang sai về Mbappe. Nói đúng hơn, chính những người hâm mộ đã mất kiên nhẫn, để rồi muốn tạo ra viễn cảnh “điên rồ” hoặc chỉ xuất hiện trong dòng game PlayStation.

Năm 2001, Real Madrid chào đón một người Pháp vĩ đại gia nhập CLB. Đó là Zinedine Zidane. Chủ nhân của chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Tiền vệ sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

Khoảng thời gian đầu với Zidane ở Real Madrid không hề suôn sẻ. “Zizou” vấp phải rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá mới.

Khi ấy, tranh luận nổ ra liên quan tới vị trí của Zidane trong đội hình Real Madrid. Có ý kiến cho rằng “Los Blancos” trông ổn hơn khi không có huyền thoại người Pháp và Real Madrid phạm sai lầm với thương vụ này.

“Zidane mờ nhạt. Tiền vệ này trông lạc lõng. Real Madrid giành được những chức vô địch mà đâu cần ‘Zizou’”… là phản ứng của người hâm mộ sau một tháng danh thủ người Pháp chơi cho Real Madrid. Những quan điểm về cựu tiền vệ Juventus nhiều đến nỗi tạo ra khái niệm mới mang tên “Cuộc tranh luận ngu ngốc về Zidane”.

Khép lại mùa giải đầu tiên phục vụ Real Madrid, Zidane ghi 12 bàn trên tất cả đấu trường. Trận chung kết Champions League gặp Bayer Leverkusen trên sân Hampden Park (Glasgow, Scotland), “Zizou” tạo ra siêu phẩm để đời với cú volley làm tung lưới đối thủ. Một bàn thắng đi vào lịch sử UEFA Champions League, mang cúp về cho "Los Blancos". Pha lập công ấy cũng trở thành biểu tượng cho những gì kinh điển nhất của giải đấu.

Năm 2024, Mbappe trải qua những gì hệt đàn anh phải chịu. Chỉ sau hai trận khoác áo Real Madrid, tiền đạo người Pháp đối mặt với sự hoài nghi. Tất cả chỉ vì Mbappe không có được những bàn thắng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Ngược dòng về quá khứ, HLV của Real Madrid thời điểm đó, ông Vicente del Bosque có điều chỉnh được cho là “thiên tài” giúp Zidane kích hoạt sự bùng nổ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha bố trí “Zizou” lệch sang trái đôi chút ở hàng tiền vệ.

“Tôi để Zidane đá ở ‘vị trí ảo’”, HLV Del Bosque chia sẻ trong cuốn sách “Zidane, magia blanca” (Zidane, thứ ma thuật màu trắng). “Trong nhiều thời điểm, Zidane xuất hiện ở bên trái của hàng tiền vệ, nhưng cậu ấy được tự do di chuyển khắp sân nhờ được bao bọc bởi những cầu thủ như Raul Gonzalez, Roberto Carlos”.

“Đó toàn những cầu thủ rất thông minh và họ có khả năng chơi ở bất kỳ vị trí nào”, ông Del Bosque tiếp tục.

HLV Carlo Ancelotti xếp Mbappe đá cao nhất trên hàng công của Real Madrid thời gian qua. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp vẫn thường được thấy lệch trái rất nhiều. Đó cũng là vị trí sở trường của cựu ngôi sao PSG.

Đây là lúc vấn đề xuất hiện khi Mbappe nhiều lần được cho là giẫm chân Vinicius. Tuy nhiên, tiếng vọng quá khứ hay chính xác hơn là cách Del Bosque từng áp dụng cho Zidane có thể gợi mở ý tưởng mới cho Ancelotti về cách sử dụng Mbappe.

“Tôi nghĩ để Zidane chơi tự do là giải pháp tốt nhất giúp cầu thủ này bùng nổ. Dù rằng Zidane có khởi đầu khá chậm trong việc thích nghi với vai trò mới, nhưng sau cùng vẫn chơi tốt vào cuối mùa”, HLV Del Bosque nhấn mạnh.

Ở mùa 2023/24, HLV Ancelotti nhiều lần đẩy Rodrygo Goes từ cánh phải sang trái, hợp cùng Vinicius tạo ra hai mũi khoan ở biên. Chiêu bài này phát huy tối đa sự hiệu quả. Với Mbappe, nhà cầm quân người Italy có thể làm điều tương tự.

Giá trị của những ngôi sao nằm ở khả năng thích nghi với môi trường mới. Họ cũng luôn biết cách để tạo ra khác biệt qua khoảnh khắc xuất thần. Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Jude Bellingham có thừa điều này.

Bởi vậy, muốn đưa ra phán xét nào cho Mbappe, người ta nên chờ tới cuối mùa giải. Tất cả cần kiên nhẫn hơn với tiền đạo người Pháp. Bất kỳ quan điểm nào lúc này đều dễ trở thành “cuộc tranh luận ngu ngốc về Mbappe”.

