Sai lầm chết người của Onana đẩy MU vào vực sâu

Manchester United trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đội bóng. Trận thua 1-3 trước Brighton ngay tại Old Trafford ở vòng 22 Premier League hôm 19/1, thất bại thứ tư trên sân nhà trong năm trận gần nhất, đã phơi bày những vấn đề chiến thuật và cá nhân, khiến tương lai của nhiều cầu thủ, đặc biệt là Andre Onana, trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Trận đấu bắt đầu trong không khí trầm mặc với lễ tri ân huyền thoại Denis Law. Các đồng đội cũ của ông, gồm Paddy Crerand, Alex Stepney và Brian Kidd, cùng Sir Alex Ferguson, đứng ở vòng tròn trung tâm để tưởng nhớ. Một bài thơ xúc động được đọc vang, khiến không ít người trên khán đài rơi nước mắt. Nhưng khoảnh khắc trang nghiêm đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự hỗn loạn khi trận đấu bắt đầu.

Manchester United, như thường lệ, nhập cuộc một cách chậm chạp. Đây đã là lần thứ ba trong năm trận sân nhà gần nhất họ để thủng lưới trong năm phút đầu tiên. Và người trừng phạt họ lần này là Yankuba Minteh, người tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ để đưa Brighton vượt lên dẫn trước.

Điểm sáng hiếm hoi của Manchester United trong hiệp một là tình huống pressing hiệu quả của Joshua Zirkzee và Amad Diallo, mang về quả phạt đền ở phút 23. Bruno Fernandes bình tĩnh thực hiện cú sút, cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, bàn thắng này chỉ là sự xoa dịu tạm thời trong một trận đấu mà những điểm yếu của CLB tiếp tục bị phơi bày.

Hàng thủ Manchester United một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích khi Harry Maguire và các đồng đội hoàn toàn bất lực trước nỗ lực dứt điểm của Kaoru Mitoma. Pha bóng dẫn đến bàn thua thứ hai cho Brighton là một ví dụ điển hình cho những sai lầm chết người mà đội chủ sân Old Trafford đang mắc phải.

Từ một pha phối hợp tưởng chừng đơn giản của Carlos Baleba, hàng thủ "Quỷ đỏ" như bị hóa đá, để Mitoma thoải mái băng xuống dứt điểm. Một bàn thua không thể chấp nhận được, phơi bày rõ những hạn chế trong khả năng tổ chức phòng ngự của toàn đội.

Nhưng tâm điểm của trận đấu - và có lẽ là hình ảnh biểu tượng cho sự suy thoái của Manchester United - lại đến từ Onana. Thủ môn người Cameroon, từng được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt với khả năng chơi chân tốt, một lần nữa trở thành "tội đồ". Sai lầm chết người ở phút 76 khi anh để bóng tuột khỏi tay, tạo cơ hội cho Georginio Rutter ghi bàn, chính thức kết liễu mọi hy vọng lội ngược dòng của đội chủ nhà.

Thất bại trước Brighton đánh dấu lần thứ tư trong năm trận gần nhất tại Old Trafford, Manchester United phải cúi đầu rời sân. Đây là thành tích tệ nhất của họ trên sân nhà kể từ mùa giải 1893/94, khi đội bóng vẫn còn mang tên Newton Heath.

Thống kê còn tồi tệ hơn khi biết rằng ngoài quả phạt đền của Fernandes, Manchester United không tung ra bất kỳ cú sút nào trúng đích trong suốt trận đấu. Những con số này phản ánh sự bất lực trong khâu tấn công, cho thấy đội bóng không còn khả năng tạo ra áp lực đáng kể lên đối thủ.

Dẫu vậy, trong đêm tối u ám, Joshua Zirkzee mang đến chút ánh sáng hiếm hoi. Tiền đạo người Hà Lan, thay thế Rasmus Hojlund trong đội hình xuất phát, thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh gây ấn tượng với khả năng pressing hiệu quả và sự khéo léo trong những pha giữ bóng.

Zirkzee dường như lấy lại sự tự tin, điều mà bản thân từng thiếu khi bị thay ra chỉ sau 33 phút trong trận đấu với Newcastle trước đó. Nhưng một mình anh là không đủ để gồng gánh một Manchester United đang chìm trong khủng hoảng.

Khi Onana gia nhập Manchester United, anh mang theo nhiều kỳ vọng, không chỉ vì khả năng chơi chân tốt mà còn bởi sự ổn định mà anh từng thể hiện ở Inter Milan. Tuy nhiên, những gì thủ thành này thể hiện đến nay chỉ là một chuỗi sai lầm đáng quên.

Onana từng tuyên bố sẵn sàng "chấp nhận rủi ro" để mang lại sự đột phá trong lối chơi từ phía sau. Nhưng thực tế, anh chưa bao giờ thực sự thể hiện điều đó. Không chỉ không vượt trội trong việc chơi chân, Onana còn nhiều lần mắc lỗi nghiêm trọng khi xử lý bóng, như tình huống dẫn đến bàn thua thứ ba trước Brighton.

Phản ứng của Onana sau sai lầm - úp mặt xuống sân, đứng ngoài vòng cấm để lấy lại tinh thần - là hình ảnh gói gọn sự bất lực của anh và đội bóng. Ngoài đường biên, HLV Ruben Amorim có lẽ phải nghĩ đến việc tìm kiếm một thủ môn mới ngay khi mùa giải này chưa kết thúc.

Thất bại trước Brighton không chỉ là câu chuyện của riêng Onana hay bất kỳ cá nhân nào. Đây là một lời cảnh tỉnh cho Amorim và ban lãnh đạo Manchester United. Một cuộc tái thiết toàn diện là điều không thể tránh khỏi nếu họ muốn khôi phục lại vị thế của mình.

Amorim từng hy vọng rằng tuần này sẽ giúp ông hiểu rõ hơn về các cầu thủ. Và điều chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận được là sự thật phũ phàng: đội hình hiện tại không đủ chất lượng để cạnh tranh ở Premier League.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Old Trafford chìm trong sự thất vọng và chán nản. Một lần nữa, Manchester United cho thấy họ còn rất xa mới trở lại thời kỳ hoàng kim của mình.

Và với những gì đang diễn ra, việc trở lại đỉnh cao không còn là câu hỏi của thời gian, mà là của cả một chiến lược dài hạn đầy gian nan.

