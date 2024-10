Sách về Hà Nội thời cận đại vừa ra đã đoạt giải Bùi Xuân Phái

Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã diễn ra vào tối 8/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) với 4 giải thưởng được trao trên tổng số 9 đề cử chính thức.

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải.

Tặng hoa cho các đề cử. Ảnh: H.L

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm nay diễn ra vào dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 54 hồ sơ đề cử ban đầu, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức của mùa giải năm nay, gồm 9 đề cử, trên 4 hạng mục. Ban tổ chức đã trao các giải thưởng: Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội; 3 giải đồng hạng mang tên Giải Tác phẩm, Giải Ý tưởng, và Giải Việc làm.

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc” đã được trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội. Ảnh: H.L

Theo đó, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc” đã được trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội. GS.KS.KTS Hoàng Đạo Kính đã dành cả đời chuyên tâm với công việc bảo tồn di tích và di sản văn hóa. Gần 50 năm qua, ông đã ghi dấu trí tuệ của mình ở nhiều công trình văn hóa kiến trúc trên cả nước. Cũng vì lẽ đó, bạn bè và đồng nghiệp gọi ông là “hiệp sĩ của những di tích kiến trúc”.

Sự nghiệp của KTS Hoàng Đạo Kính phủ rộng, trải dài từ Bắc vào Nam với công việc bảo tồn và tu bổ nhiều hệ thống di tích điển hình ở Hà Nội, Huế, Hội An, Mỹ Sơn… Sách đã xuất bản của ông có thể kể đến: “Kiến trúc các nước Đông Dương”, tiếng Nga, Mátxcơva, năm 1988; “Di sản văn hóa - Bảo tồn và trùng tu”, NXB Văn hóa - Thông tin, năm 2002; “Ngõ phố người đời”, NXB Văn học, năm 2008; “Văn hóa kiến trúc”, NXB Tri thức, năm 2012. Ngoài làm công việc chuyên môn, ông còn vẽ tranh. Ông đã có triển lãm ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Ba Lan.

Ở hạng mục Tác phẩm - Vì yêu Hà Nội, cuốn sách “Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố” (1873-1945) của tác giả Đào Thị Diến do NXB Hà Nội và Nhã Nam xuất bản đã vượt qua 2 đề cử còn lại là cuốn sách “Chuyến thăm Hà Nội” của nhà văn người Mỹ Susan Sontag và phim điện ảnh “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn (Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất) để được vinh danh ở giải thưởng này.

Giải Tác phẩm - Vì yêu Hà Nội được trao cho cuốn sách “Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố” (1873-1945) của bà Đào Thị Diến. Ảnh: H.L

Cuốn sách Hà Nội thời cận đại - từ nhượng địa đến thành phố (1873 - 1945) (NXB Hà Nội, Nhã Nam, 2024) của tác giả Đào Thị Diến là một nghiên cứu công phu và toàn diện về sự “thay da đổi thịt” của Hà Nội trong quá trình trở thành một thành phố hiện đại kiểu phương Tây vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Cuốn sách có những đóng góp quan trọng vào việc nghiên cứu lịch sử Hà Nội thời cận đại, đặc biệt là những tài liệu về mặt xây dựng và quản lý đô thị cũng như bảo vệ các di sản văn hóa của Hà Nội.

Hạng mục Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho hoạt động quảng bá du lịch Hà Nội qua MV “Going Home” của nghệ sĩ saxophone Kenny G do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam thực hiện. Ở hạng mục này còn có 2 đề cử: Dự án “Chuyện đình trong phố” do UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cùng nhóm nghệ sĩ thực hiện; Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 với chủ đề “Dòng chảy” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tạp chí Kiến trúc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức.

Hạng mục Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho hoạt động quảng bá du lịch Hà Nội qua MV “Going Home”. Ảnh: H.L

MV “Going Home”được quay khi nghệ sĩ Kenny G có chuyến biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 11-2023 trong chương trình “Good Morning Vietnam” do báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam tổ chức. Trong MV “Going home” nghệ sĩ Kenny G trình diễn bản nhạc “Going home” tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ở giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội, Ban tổ chức đã vinh danh ý tưởng: "Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận" do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu và xây dựng vào năm 2023. Ở hạng mục này còn có đề cử khác là: Đề xuất khôi phục và phát triển hành trình “Bát cảnh Tây Hồ” của quận Tây Hồ.

iải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho ý tưởng: "Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận" do UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu. Ảnh: H.L

Trọng tâm của “Đồ án cải tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan xung quanh hồ Thiền Quang và phụ cận” là tạo lập không gian, cảnh quan trên nguyên tắc bảo tồn tối đa diện tích mặt hồ và hệ thống cây xanh, cung cấp tiện ích, tạo các khoảng mở để nâng cao khả năng thị giác của người tham quan quanh hồ.