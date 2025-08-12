'Sách trao em' xây thư viện, đưa tập sách đến tay học sinh miền núi

Chương trình thiện nguyện “Sách trao em” kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn và những vùng chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

Chương trình thiện nguyện Sách Trao Em do Công ty CP Bookas phát động, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn và những vùng chịu ảnh hưởng do mưa lũ, diễn ra từ ngày 25/7. Sau khởi đầu được cộng đồng đón nhận, đơn vị vừa công bố sẽ duy trì chương trình quanh năm, trở thành hoạt động thường xuyên, không thời hạn như một cam kết dài lâu trên hành trình gieo tri thức cho trẻ em Việt Nam.

Các đại sứ chương trình Sách Trao Em. Ảnh: BTC.

Sách Trao Em gồm các hoạt động: tiếp nhận sách cũ còn giá trị, phân loại và trao tận tay các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hay những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ. Với triết lý “Sách có thể cũ - nhưng tri thức thì không bao giờ cũ”, chương trình kỳ vọng biến từng cuốn sách cũ thành cánh cửa mới mở ra thế giới nhiều trẻ em. Ngoài sách, chương trình còn kêu gọi quyên góp vở viết, dụng cụ học tập hướng đến mùa tựu trường sắp tới của các em nhỏ.

Điểm tiếp nhận quyên góp tại TP.HCM hoạt động thường xuyên quanh năm để đón nhận đóng góp từ cộng đồng: gian hàng số 12, Nhà sách Sbook, Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, TP.HCM, hotline: 0931814258). Người tham gia sẽ nhận được mã sách điện tử miễn phí trên nền tảng Bookas khi gửi tặng sách cũ.

Các chuyến đi trao tặng sẽ được tổ chức định kỳ (mỗi quý hoặc vào các dịp đặc biệt như Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, tổng kết năm học) dựa trên lượng sách và quỹ quyên góp được. Ban tổ chức sẽ liên tục khảo sát, mở rộng danh sách các điểm trường mới cần hỗ trợ trên cả nước.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập Bookas, chia sẻ: “Là người từng đi qua những ngày gian khó, những khi muốn đọc mà không biết phải đọc gì, tìm ở đâu, tiền đâu để mua, tôi càng thấu hiểu trở ngại khi tiếp cận sách vở của các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa. Văn hóa đọc không chỉ cần phát triển ở các thành phố lớn, mà còn cần phát triển ở những tỉnh thành khác và đi sâu hơn đến những nơi ít người đặt chân tới”.

Thông qua hoạt động quyên góp sách, chọn lọc và phân phối đúng nhu cầu, chương trình kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền. Bookas cho biết đặt mục tiêu trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa.

Chương trình Sách Trao Em có các đại sứ đồng hành là nhà báo Trung Nghĩa, Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2024, ca sĩ Duyên Quỳnh nổi tiếng với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và tác giả sách Nguyễn Anh.

Nhân dịp này, Bookas cũng thành lập quỹ thường niên “Đồng hành cùng em tới trường” với cam kết trích 1.000 VND trên mỗi sản phẩm sách điện tử hoặc sách nói bán ra trên nền tảng. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để mua dụng cụ học tập cho học sinh ở những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ hoặc điều kiện kinh tế - giáo dục khó khăn.

Song song, đơn vị kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, trường học và thư viện trên toàn quốc chung tay hợp tác để quyên góp sách cũ, xây dựng thư viện cho các trường học miền núi.