Sách 'Hồi ức đến tương lai' cháy hàng sau hai tuần phát hành

Theo đơn vị phát hành, sách "Hồi ức đến tương lai" của GS Trần Văn Thọ thu hút sự quan tâm từ độc giả, tái bản sau hai tuần.

Cuốn sách ra mắt cuối tháng 5, tập hợp các bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút được chắt lọc, cập nhật và bổ sung qua nhiều năm. Từ đó, GS Trần Văn Thọ trải lòng về tình cảm với quê hương, đồng thời bày tỏ trăn trở làm sao để đất nước hạnh phúc, văn minh, được thế giới kính trọng.

GS Trần Văn Thọ và bìa sách Hồi ức đến tương lai.

Hồi ức đến tương lai mở ra trước mắt người đọc một không gian vừa sâu lắng vừa rộng mở, nơi những ký ức riêng tư hòa quyện với những trăn trở lớn lao về vận mệnh dân tộc. Cuốn sách không chỉ là hồi tưởng cá nhân của tác giả mà là sự kết nối tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, giữa đời sống riêng tư và trách nhiệm công dân với hai trục tư tưởng lớn xuyên suốt: “Làm thế nào để Việt Nam phát triển” và “Một hình ảnh lý tưởng cho một quốc gia phát triển”.

Đại diện Omega Plus, đơn vị liên kết xuất bản và phát hành cuốn sách, cho biết sách in lần đầu 2.000 cuốn và tiếp tục in 1.000 cuốn trong lần tái bản sau khi "cháy hàng". Tuy đây là con số có phần khiêm tốn, nhưng theo đơn vị, với dòng sách này thì sự đón nhận độc giả dành ngay từ những tuần đầu phát hành đã là một tín hiệu khả quan.

Đơn vị xuất bản đã tổ chức nhiều buổi giới thiệu sách, giao lưu cùng tác giả tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội với sự tham gia của các khách mời như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, chuyên gia công nghệ, kỹ sư Võ Quang Huệ... Hoạt động này đã mang đến "sức sống" cho cuốn sách, mang đến nhiều đối thoại thú vị, đặc biệt tại các đại học, khi sinh viên và người trẻ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp và đặt câu hỏi cho các trí thức thế hệ trước.

Ông Trần Văn Thọ là Tiến sĩ Kinh tế, Giáo sư danh dự Đại học Waseda, Tokyo. Ông từng nhận Huân chương Thụy bảo Tia Vàng của Chính phủ Nhật Bản, là thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của nhiều thủ tướng Việt Nam. Ông đã viết nhiều sách về kinh tế tại Nhật và Việt Nam, trong đó một số cuốn đã xuất bản tại Việt Nam có: Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam, Việt Nam hôm nay và ngày mai (đồng chủ biên), Kinh tế Nhật Bản giai đoạn phát triển thần kỳ 1955-1973, Vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh (đồng chủ biên).