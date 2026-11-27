Nhiều độc giả thích bìa mềm để đọc nhưng vẫn muốn sở hữu những ấn bản bìa cứng đẹp. Thị hiếu này đang khiến một số nhà xuất bản Anh thay đổi cách phát hành sách.

Tại hiệu sách Backstory ở London (Anh), Tom Rowley thường gặp những khách hàng hào hứng tìm mua tiểu thuyết mới nhưng thất vọng khi biết sách chỉ có bản bìa cứng.

“Không có bản bìa mềm à?”, họ hỏi. Rowley giải thích rằng phiên bản nhẹ hơn, giá thấp hơn phải chờ khoảng một năm. Không ít người quyết định ra về tay không.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà xuất bản Anh thường đưa tiểu thuyết bìa cứng lên kệ trước, nhắm đến nhóm độc giả sẵn sàng trả giá cao để đọc ngay lúc ra mắt. Khoảng 9-12 tháng sau, bản bìa mềm mới được phát hành để tiếp cận người mua ưu tiên mức giá thấp hơn. Hai đợt phát hành cũng tạo thêm cơ hội quảng bá tác phẩm.

Tuy nhiên, không phải độc giả nào cũng sẵn sàng chờ đợi. Rowley cho biết tình huống khách hàng bỏ mua vì chỉ có bản bìa cứng diễn ra nhiều lần mỗi ngày. Khảo sát 623 người theo dõi bản tin Backstory ghi nhận 46% hiếm khi hoặc không bao giờ mua sách bìa cứng. Theo NielsenIQ, sách bìa mềm chiếm tới 72% lượng sách bán ra tại Anh năm 2025.

Độc giả không muốn chờ bìa mềm

Trong bài bình luận trên The Guardian hồi tháng 5, nhà báo Larry Ryan kể rằng ông rất muốn đọc London Falling, cuốn sách mới của Patrick Radden Keefe, sau hàng loạt lời khen từ giới phê bình. Tuy nhiên, nhìn thấy bản bìa cứng xuất hiện khắp mạng xã hội, ông chỉ nghĩ: “Trông hấp dẫn đấy, nhưng tôi sẽ đợi bản bìa mềm”.

Trong số độc giả chuộng bìa mềm được Rowley khảo sát, 61% ưu tiên trọng lượng, kích thước hoặc tính thuận tiện, trong khi 35% nhắc đến giá bán. Với những người thường đọc trên tàu điện, đi du lịch hoặc mang sách theo trong túi xách, một cuốn bìa cứng dày hàng trăm trang có thể trở thành gánh nặng.

Sự tiện dụng còn liên quan đến tuổi tác, sức khỏe. Eileen Welby, 73 tuổi, người điều hành hai câu lạc bộ đọc sách tại Anh, chia sẻ với BBC rằng một số thành viên bị viêm khớp, gặp khó khăn khi cầm sách nặng. Bà cũng ưu tiên thiết bị đọc sách điện tử vì có thể điều chỉnh cỡ chữ.

Tom Rowley, người sáng lập hiệu sách độc lập Backstory tại Balham, London (Anh). Ông cho biết nhiều khách hàng không mua tiểu thuyết mới vì chỉ có phiên bản bìa cứng. Ảnh: The Bookseller.

Tại Backstory, 81% số tiểu thuyết bán ra năm ngoái là bìa mềm, trong khi bìa cứng chiếm tới 89% số sách thuộc nhóm ẩm thực. Sự chênh lệch phần nào phản ánh mục đích sử dụng: tiểu thuyết thường được mang theo để đọc, còn sách ẩm thực bìa cứng có thể được dùng tại nhà, trưng bày hoặc mua làm quà tặng.

Về phía nhà xuất bản, bìa cứng vẫn mang lại lợi thế tài chính. Theo Rowley, một cuốn tiểu thuyết đầu tay bìa cứng thường có giá niêm yết cao hơn bản bìa mềm khoảng 70-80%. Mức giá này giúp thu hồi vốn nhanh hơn, trong khi đợt phát hành đầu tiên tạo tiếng vang trên báo chí, hỗ trợ việc bán bản bìa mềm sau đó.

Dù vậy, lịch phát hành kéo dài có thể khiến nhà xuất bản bỏ lỡ những khách hàng đang quan tâm đến tác phẩm. “Đến lúc bản bìa mềm ra mắt, rất có thể tôi đã quên mất cuốn sách ấy”, Ryan viết trên The Guardian.

Đọc một bản, giữ một bản

Christopher Moss, chủ cửa hàng sách cũ Moss Books tại Cheltenham (Anh), cho rằng một số người có thể đọc sách trên máy tính bảng, sau đó “mua một bản bìa cứng đẹp để đặt lên giá sách, trưng bày”. Chia sẻ với BBC, ông cũng nhận thấy người trẻ ngày càng quan tâm đến sách cũ, đĩa than và những món đồ mang phong cách cổ điển.

Một cuốn sách vì thế có thể phục vụ hai nhu cầu khác nhau: bản bìa mềm nhẹ, thuận tiện để đọc hàng ngày, còn bìa cứng được lựa chọn vì thiết kế, giá trị sưu tầm hoặc mong muốn giữ lại tác phẩm yêu thích.

Khảo sát 3.589 độc giả do Written Word Media công bố tháng 2/2026 cho thấy 30% từng mua sách phiên bản đặc biệt, còn 23% sẵn sàng trả thêm cho những ấn bản có nội dung bổ sung hoặc thiết kế nâng cấp. Khảo sát chủ yếu tiếp cận nhóm độc giả thường xuyên đọc sách điện tử, nhưng vẫn ghi nhận sức hút của sách in như một sản phẩm sưu tầm.

Các nhà xuất bản cũng chú ý hơn đến thị hiếu này, nhất là trong cộng đồng độc giả trẻ. Theo Fast Company, Penguin Young Readers đã tung ra những ấn bản đặc biệt của Charlie and the Chocolate Factory, Pride and Prejudice cùng nhiều tác phẩm khác, bổ sung tranh minh họa, cạnh sách trang trí và các vật phẩm đi kèm.

Các ấn bản đặc biệt do Penguin Young Readers phát hành năm 2026, với bìa trang trí cầu kỳ cùng những vật phẩm sưu tầm đi kèm (trái) và cuốn She's Always Hungry của Eliza Clark phiên bản bìa cứng. Ảnh: Penguin Young Readers.

Jen Loja, Chủ tịch Penguin Young Readers, cho rằng sách đẹp còn giúp người trẻ thể hiện sở thích, kết nối với những người có chung mối quan tâm. “Mọi người đang tìm kiếm cộng đồng, muốn ở bên những người có cùng suy nghĩ”, bà nói. Một cuốn sách đặc biệt đôi khi mang ý nghĩa thể hiện bản sắc cá nhân tương tự áo phông của ban nhạc yêu thích.

Thị hiếu này đang mở ra cách phát hành khác với trình tự bìa cứng trước, bìa mềm sau. Một số nhà xuất bản bắt đầu đưa bìa mềm lên kệ ngay ngày ra mắt, đồng thời giữ các phiên bản bìa cứng đặc biệt cho người sưu tầm. Độc giả có thể đọc sách mới với chi phí thấp hơn, trong khi người thích sở hữu những ấn bản đẹp vẫn có lựa chọn riêng.

Faber đã áp dụng cách làm này với tập truyện She's Always Hungry của Eliza Clark, phát hành đồng thời bản bìa mềm giá 9,99 bảng cùng bản bìa cứng có chữ ký giá 15 bảng. Tại Backstory, bìa mềm bán chạy hơn, nhưng số bản đặc biệt cửa hàng nhập về cũng nhanh chóng hết hàng.

Với I Want You to Be Happy của Jem Calder, Faber lại chọn bản bìa mềm khổ lớn có áo bìa rời, giá 14,99 bảng, cho đợt ra mắt tháng 5/2026. Bản bìa mềm phổ thông giá 9,99 bảng dự kiến phát hành vào tháng 4/2027. Nhà xuất bản vẫn chia thành hai đợt bán ở các mức giá khác nhau, nhưng người mua không phải chọn bìa cứng nếu muốn đọc tác phẩm ngay.

Những thử nghiệm này không có nghĩa sách bìa cứng sẽ mất chỗ đứng. Alice Winn, tác giả tiểu thuyết In Memoriam, thừa nhận cô không thích mang sách bìa cứng nặng nề theo người cả ngày, nhưng vẫn sẽ thất vọng nếu tác phẩm của mình chỉ được phát hành bìa mềm.

“Thật tốt cho đời sống văn hóa khi có những cuốn sách đẹp để sưu tầm, bên cạnh những cuốn sách giá rẻ, dễ tiếp cận”, Winn chia sẻ với chủ hiệu sách Tom Rowley.