Sa lưới sau 18 năm trốn lệnh truy nã

18 năm trốn truy nã, đối tượng tưởng công an đã quên mình nên trở về quê sinh sống, nhưng "lưới trời lồng lộng", đối tượng không ngờ mình lại bắt bị bắt giữ.

Ngày 1/6, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phối hợp với Công an xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm sau 18 năm lẩn trốn. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tăng Minh (SN 1983, ngụ xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Nguyễn Tăng Minh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc về hành vi “cố ý gây thương tích” vào năm 2006.

Vào tháng 6/2006, Nguyễn Tăng Minh đã dùng rựa chém gây thương tích cháu H. tại huyện Bắc Bình với tỷ lệ thương tật 49%. Sau khi gây án, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam, nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Tăng Minh.

Ngày 26/5, sau khi xác định đối tượng đang có mặt ở xã Thành Trực, Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Công an xã Thành Trực bắt giữ đối tượng, đồng thời thực hiện các thủ tục di lý đối tượng về Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau khi gây án tại Bình Thuận, đối tượng bỏ trốn và không ở cố định bất kỳ địa phương nào. Minh di chuyển di khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, làm thuê, làm mướn, nhằm trốn tránh pháp luật. Sau một thời gian dài lẩn trốn mà vẫn chưa bị phát hiện, tưởng công an đã “quên” mình, nên đối tượng đã trở về quê nhà tại Thanh Hóa sinh sống, nhưng y không ngờ mình lại bị bắt giữ.