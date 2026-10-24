Royal Mansion - tọa độ định danh trung tâm mới Bắc Ninh

Trong tiến trình phát triển đô thị, những vị trí giữ vai trò kết nối các hoạt động hành chính, kinh tế và thương mại luôn có sức hấp dẫn trên thị trường bất động sản (BĐS).

Tọa lạc tại trung tâm hành chính - chính trị mới của Bắc Ninh, Royal Mansion sở hữu lợi thế vị trí chiến lược, kết hợp mô hình tổ hợp đa chức năng, hướng tới hình thành tâm điểm an cư, kinh doanh và giao thương của thành phố.

Vị thế trung tâm - nền tảng định hình giá trị BĐS

Giá trị của một vị trí BĐS không đơn thuần được xác định bởi khoảng cách đến trung tâm, mà còn phụ thuộc vào vai trò trong cấu trúc đô thị, khả năng kết nối và tiềm năng khai thác thương mại. Đặc biệt, tại những khu vực tập trung hoạt động hành chính, kinh tế và dịch vụ, lợi thế vị trí được củng cố bởi nhu cầu thực tế về nhà ở, văn phòng, lưu trú, kinh doanh.

Văn phòng bán hàng dự án Royal Mansion.

Cùng với quá trình mở rộng không gian đô thị, sự hình thành các trung tâm hành chính - chính trị mới thường kéo theo sự phát triển của hạ tầng, thương mại và dịch vụ. Đây là những yếu tố góp phần gia tăng sức hút khu vực, đồng thời mở ra triển vọng khai thác và tích lũy giá trị BĐS trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, các dự án hội tụ lợi thế về vị trí, hạ tầng kết nối, quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái tiện ích ngày càng được chú trọng. Royal Mansion được phát triển theo mô hình tổ hợp đô thị đa chức năng, tích hợp căn hộ cao cấp, dinh thự thương mại, khách sạn quốc tế, văn phòng và dịch vụ, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư, kinh doanh, giao thương.

Tọa lạc tại số 299 Hùng Vương (khu vực ngã 6 Đồng Sơn, phường Tân Tiến, Bắc Ninh), Royal Mansion nằm ở trung tâm hành chính - chính trị mới của Bắc Ninh. Dự án sở hữu khả năng kết nối đa hướng thông qua các trục giao thông huyết mạch như đại lộ Võ Văn Kiệt, tuyến Hùng Vương - Tây Yên Tử, đồng thời liên kết cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn và vành đai 4 vùng thủ đô.

Tổ hợp chung cư cao cấp Royal Mansion nằm tại trung tâm hành chính mới của TP Bắc Ninh. Ảnh phối cảnh dự án.

Từ dự án, cư dân và doanh nghiệp thuận tiện tiếp cận các khu vực hành chính, thương mại cùng những vùng công nghiệp trọng điểm như Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung, Đình Trám, Quang Châu, Yên Lư và Việt Hàn.

Lợi thế trung tâm còn được bổ trợ bởi mạng lưới tiện ích đô thị như AEON Mall, siêu thị GO!, phố đi bộ, công viên Phượng Hoàng cùng hệ thống giáo dục, y tế và thể thao. Kết nối tới sân bay Gia Bình và Nội Bài tiếp tục mở rộng khả năng giao thương, di chuyển liên vùng.

Hình ảnh khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh mới (Bắc Giang cũ).

Với người mua nhà, đây là lợi thế để tổ chức cuộc sống thuận tiện giữa mạng lưới tiện ích đa dạng. Với doanh nhân, chuyên gia và nhà đầu tư, vị trí trung tâm mở ra khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng cùng cơ hội khai thác thương mại.

Tuy nhiên, vị trí tốt mới chỉ là tiền đề. Giá trị BĐS còn phụ thuộc vào cách không gian được quy hoạch, tổ chức và vận hành nhằm phát huy hiệu quả lợi thế sẵn có.

Royal Mansion: Từ tọa độ đắt giá đến tâm điểm đa chức năng

Tại Royal Mansion, lợi thế vị trí được cụ thể hóa bằng mô hình tổ hợp đa chức năng. Trên quy mô 9,45 ha, Tập đoàn TUTA phát triển dự án gồm căn hộ cao cấp, dinh thự thương mại, tháp văn phòng, khách sạn 5 sao mang thương hiệu Marriott, trung tâm hội nghị và hệ tiện ích đồng bộ.

Giá trị của mô hình này nằm ở sự bổ trợ giữa các chức năng. Căn hộ đáp ứng nhu cầu an cư; dinh thự thương mại kết hợp không gian sinh sống và kinh doanh; tháp văn phòng phục vụ doanh nghiệp; khách sạn quốc tế cùng trung tâm hội nghị đáp ứng nhu cầu lưu trú, tiếp đón và tổ chức sự kiện. Khi được quy hoạch trong cùng tổng thể, các cấu phần có khả năng tương hỗ, tạo sức sống cho toàn dự án.

Hình ảnh tiến độ thi công hầm của dự án Royal Mansion.

Đây là điểm khác biệt giữa BĐS tọa lạc tại trung tâm và một tổ hợp có khả năng góp phần hình thành tâm điểm hoạt động đô thị. Thay vì chỉ hưởng lợi từ các tiện ích xung quanh, Royal Mansion hướng tới thu hút những hoạt động cư trú, làm việc, kinh doanh, lưu trú và giao thương ngay trong nội khu.

Đối với cư dân, mô hình này mang đến khả năng tiếp cận nhiều tiện ích và dịch vụ trong cùng một không gian, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc và trải nghiệm cuộc sống. Đối với nhà đầu tư, cơ cấu sản phẩm đa dạng cùng hệ sinh thái thương mại - dịch vụ mở ra nhiều phương án sử dụng và khai thác tài sản, phù hợp đa dạng nhóm khách hàng.

Trong dài hạn, sức hấp dẫn của BĐS trung tâm được xác lập bởi khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế và thích ứng với sự phát triển đô thị. Với lợi thế tọa độ chiến lược, quy hoạch đa chức năng và hệ tiện ích đồng bộ, Royal Mansion hướng tới trở thành điểm hội tụ của đời sống cư dân, hoạt động doanh nghiệp, dịch vụ đô thị chất lượng cao, góp phần định hình diện mạo sống mới tại trung tâm Bắc Ninh.