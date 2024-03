Rốt cuộc, Ten Hag có giỏi không?

Những tuyên bố của Erik ten Hag đang trở nên phi lý. Ông nói rằng Man Utd "tiến gần đến việc đánh bại Man City hoặc ít nhất giành được một điểm torng trận derby thành Manchester". Trong buổi chiều ở Etihad, Man City kiểm soát bóng tới 72.9%, tung ra 27 cú sút, nhiều hơn gấp 9 lần đối thủ.

Ten Hag cũng nhấn mạnh những khoảnh khắc quyết định làm thay đổi cục diện trận đấu, như cho rằng Marcus Rashford bị phạm lỗi vài giây trước khi Man City tìm được bàn gỡ hòa. Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm các cầu thủ chơi tốt và tuân thủ chiến thuật được chỉ đạo. Sau tất cả, Man Utd vẫn bị Man City đè bẹp với tỷ số 1-3.

Từ ngày dẫn dắt Man Utd, Erik ten Hag trải qua nhiều trận thua tồi tệ, như bị Liverpool nhấn chìm với tỷ số 0-7, thảm bại 3-6 trước Man City. Cũng có những trận đấu Man Utd trình diễn thứ bóng đá gây thất vọng, bị hủy diệt trước khi một khép lại, kế hoạch tan vỡ...

Bởi vậy, khi nhìn vào tỷ số 1-3 của Man Utd trước Man City, nhiều người cho rằng "Quỷ đỏ" làm được điều gì đó đáng nể. Tất cả đều là sự lừa dối cảm xúc. Một đội bóng lép vế hoàn toàn trước Man City chưa bao giờ được xem có sự tiến bộ, hoặc như cách Erik ten Hag miêu tả "tiến gần đến việc giành chiến thắng hoặc có điểm".

Trên sân Etihad của Man City, Pep Guardiola chứng minh bản thân xứng danh bậc thầy chiến thuật. Chỉ với vài điều chỉnh nhỏ, ông làm thay đổi tình thế.

Ví dụ, Phil Foden được Pep yêu cầu di chuyển nhích vào trong, thay vì bám biên phải. Lập tức, tiền vệ người Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City.

Pep cũng biết rất rõ Erik ten Hag sẽ yêu cầu học trò vây bắt Kevin de Bruyne và Bernardo Silva, vì vậy ông đẩy họ chơi cao và đá rộng hơn, từ đó mở ra những khoảng trống ở khu trung tuyến. Lúc này, tiền đạo Erling Haaland được bố trí đá lùi sâu, chơi như "số 9 ảo" để nhận bóng từ tuyến hai, trong khi John Stones trở thành thủ lĩnh hàng tiền vệ. Một người điều phối lối chơi.

Bằng những điều chỉnh chiến thuật này, Man City tạo ra thế trận mềm mại, và quan trọng áp đặt thành công lối chơi lên đối thủ, khiến Man Utd chỉ biết chịu trận. Đoàn quân của Erik ten Hag trở nên quá nhỏ bé, họ như chàng thanh niên phải đối chọi với gã đàn ông trong công viên.

Pep cũng gần như thành công trong việc kiềm hãm Man Utd, khiến đối thủ không thể sử dụng những tình huống phản công. Ông làm điều đó bằng cách huy động quân số bám sát Bruno Fernandes, phong tỏa mọi ngã đường của tiền vệ người Bồ Đào Nha khi có bóng.

Trong buổi chiều ở Etihad, Pep cho thấy bản thân cao tay hơn Erik ten Hag về chiến thuật. Có những tình tiết giảm nhẹ cho thất bại của Man Utd khi Erik ten Hag thiếu vắng quá nhiều nhân sự quan trọng, như Luke Shaw, Harry Maguire, Rasmus Hojlund.

Dù vậy, Erik ten Hag lại bị tố phản ứng quá chậm chạp. Trong hiệp một của trận derby thành Manchester, tất cả đều thấy Victor Lindelof khốn khổ thế nào khi phải chơi ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ người Thụy Điển không đủ tốc độ, sự nhanh nhẹn để khắc chế Foden.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Erik ten Hag không có sự chi viện cho Lindelof, để rồi như người ta vẫn thường gọi đã là lịch sử. Foden chỉ với vài động tác qua người đơn giản đánh bại được trung vệ người Thụy Điển, trước khi tạo ra siêu phẩm sút xa.

Những sự thay người của Erik ten Hag sau đó cũng thất bại. Đáng nói, Antony, Sofyan Amrabat là những bản hợp đồng mà cựu thuyền trưởng Ajax trực tiếp mang về "Nhà hát của những giấc mơ". Tất cả để lại sự thất vọng tràn trề, khiến uy tín của Erik ten Hag bị hủy hoại nghiêm trọng.

Giờ đây, dưới thời chủ mới, liệu họ còn tin Erik ten Hag khi Man Utd bước vào thị trường chuyển nhượng?

Trong bóng đá, một HLV dù hay đến mấy vẫn phải có thành tích. Tại Italy, Jose Mourinho sờ hữu rất nhiều chức vô địch trong quá khứ vẫn bị sa thải khi không thể giúp AS Roma có được điều mình cần, đó là suất dự Champions League, danh hiệu.

Erik ten Hag đã mang về cho Man Utd chiếc cúp Liên đoàn trong năm đầu tiên dẫn dắt CLB. Đó cũng là mùa giải "Quỷ đỏ" giành được vé dự UEFA Champions League. Còn hiện tại, không gì đảm bảo Man Utd tái lập thành tích đó.

Vậy một HLV như thế có giỏi không? Câu trả lời tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.