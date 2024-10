Ronaldo trở thành 'tội đồ' trong ngày Al Nassr thất bại

Phút 90+6 tại sân Al Awal Park rạng sáng 30/10 (giờ Hà Nội), Al Nassr được trao cơ hội quý giá từ chấm phạt đền khi đối đầu Al Taawoun ở King's Cup. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo, người thực hiện thành công 18 quả phạt đền từ khi tới Saudi Arabia chơi bóng, lại không thể dứt điểm thành công, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội nhà.

Pha sút hỏng phạt đền này biến Ronaldo thành tâm điểm chỉ trích khi Al Nassr chịu thất bại 0-1, chính thức bị loại khỏi King's Cup. Trước đó, Waleed Al Ahmad giúp Al Taawoun mở tỷ số ở phút 71, khiến đội chủ nhà rơi vào thế bế tắc.

Thất bại này đánh dấu trận thua đầu tiên của HLV Stefano Pioli kể từ khi ông tiếp quản vị trí từ Luis Castro vào tháng 9. Cựu thuyền trưởng AC Milan thẳng thắn chia sẻ: “Về mặt kỹ thuật, chúng tôi chơi tốt, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đội bóng cảm thấy thất vọng khi bị loại khỏi King's Cup, nhưng chúng tôi vẫn còn hai giải đấu để phấn đấu và sẽ dốc hết sức cho những mục tiêu đó”.

Ronaldo, sau gần hai năm khoác áo Al Nassr, vẫn chưa có danh hiệu lớn nào. Tuy nhiên, anh cùng đội bóng vẫn còn hai cơ hội chinh phục vinh quang mùa này.

Ở Saudi Pro League, Al Nassr hiện kém đội đầu bảng Al Hilal 6 điểm sau 8 vòng đấu, và họ cũng đang cạnh tranh tại vòng bảng AFC Champions League với 7 điểm sau 3 trận.

