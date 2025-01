Ronaldo tiêu tiền khủng khiếp cỡ nào

Theo Marca, CR7 chuẩn bị ký hợp đồng mới với Al Nassr, cho phép anh kiếm được 183 triệu euro hàng năm, tương đương với 15 triệu euro mỗi tháng (3,8 triệu euro mỗi tuần). Điều này sẽ giúp Ronaldo duy trì vị thế là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, mức lương nói trên chỉ là một phần của hợp đồng. Al Nassr còn đưa ra đề nghị để Ronaldo sở hữu thêm 5% cổ phần của CLB. Động thái này thể hiện sự tin tưởng của Al Nassr vào khả năng lãnh đạo và cam kết của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, Ronaldo dễ dàng sở hữu những tài sản đắt giá trong những năm qua. Sau khi lưu trú tạm thời tại khách sạn Four Seasons trong vài tháng đầu tiên ở Saudi Arabia, Ronaldo và gia đình mua một biệt thự ở khu dân cư cao cấp Al Muhammadiyah để định cư lâu dài.

Đây là một trong số bất động sản đắt giá của CR7. Năm 2021, cựu sao Real Madrid và MU bắt đầu xây dựng một biệt thự đắt giá ở quê nhà Bồ Đào Nha. Biệt thự của Ronaldo bao gồm một bể bơi bằng kính khổng lồ với lối đi dưới nước, và một phòng ngủ chính rộng 1.000 mét vuông, nằm trong dự án bất động sản được cho là đắt nhất ở Bồ Đào Nha.

Trước đó, CR7 cũng sở hữu hai căn hộ ở trung tâm thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha. Một trong số đó là căn penthouse đắt giá nhất từng được bán ra ở quốc gia này.

Ronaldo sở hữu nhiều bất động sản đắt giá. Ảnh: The Sun

Căn còn lại ước tính lên tới 7 triệu bảng, nằm trên hòn đảo Madeira, nơi CR7 sinh ra. Năm 2015, tiền đạo của Al Nassr chi mạnh tay để mua lại một tòa nhà cũ 7 tầng và cho cải tạo toàn bộ thành một căn biệt thự đắt giá. Đây được cho là nơi mẹ của Ronaldo, bà Dolores, và anh trai Hugo đang sống.

Ngoài Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng sở hữu thêm bất động sản khác ở Madrid, Tây Ban Nha. Một trong số đó là căn biệt thự có 7 phòng ngủ cùng nhiều tiện ích xa hoa. Bạn gái của Ronaldo là Georgina Rodriguez từng mô tả rằng cô "như đi lạc" trong căn biệt thự này vì quá rộng lớn. Hiện tại, căn biệt thự này được CR7 cho thuê với mức 8.800 bảng/tháng.

Ngoài những bất động sản đắt đỏ ở các thành phố, Ronaldo cũng được cho là đã mua một biệt thự trị giá 1,4 triệu bảng ở La Resina, một khu nghỉ dưỡng golf nằm giữa Marbella và Estepona (Tây Ban Nha).

CR7 ưa thích sưu tập đồng hồ đắt giá từ khi còn chơi cho Real Madrid. Chiếc có giá trị cao nhất là Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon nạm kim cương, có giá lên tới 1,4 triệu bảng và là phiên bản giới hạn.

Trong bộ sưu tập của mình, Ronaldo còn sở hữu một chiếc Jacob & Co trị giá 618.000 bảng, một chiếc Hublot trị giá 1 triệu bảng và một chiếc Breuguet trị giá 665.000 bảng.

Phương tiện di chuyển cũng được CR7 đầu tư mạnh tay. Năm ngoái, CR7 quyết định bán chiếc chuyên cơ Gulfstream G200 trị giá 16 triệu bảng để chuyển sang một chiếc máy bay phản lực tối tân mang tên Bombardier Global Express 6500, trị giá lên tới 61 triệu bảng.

Đây không đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà được thiết kế để phục vụ những nhu cầu xa xỉ nhất của Ronaldo. Với khả năng vận chuyển tối đa lên đến 15 hành khách, Bombardier Global Express 6500 được trang bị nhiều phòng chức năng, giúp CR7 cùng người thân thư giãn và nghỉ ngơi trong thời gian di chuyển.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng có bộ sưu tập siêu xe đồ sộ. Vào tháng 1/2024, CR7 không tiếc tiền đem về một chiếc Ferrari Purosangue màu xanh đậm trị giá 400.000 bảng. Nhưng đây không phải siêu xe đắt nhất mà CR7 từng sở hữu.

Chiếc đắt nhất là Bugatti Centodieci phiên bản giới hạn trị giá 8,5 triệu bảng, có khả năng đạt tốc độ tối đa 236 dặm/giờ. Ngoài ra, Ronaldo cũng có một chiếc Bugatti Veyron trị giá 1,5 triệu bảng, một chiếc Mercedes-Benz S65 AMG trị giá 200.000 bảng, một chiếc McLaren MP4-12C màu cam và một chiếc Lamborghini Aventador trị giá 270.000 bảng.

Ronaldo sở hữu thêm một chiếc du thuyền cho riêng mình. Năm 2020, CR7 mua chiếc Azimut Grande 27m với giá 5,5 triệu bảng. Chiếc du thuyền này có 5 cabin với sức chứa 8 khách tối đa, cùng với 6 phòng tắm sang trọng. Gia đình Ronaldo thường xuyên đi chiếc du thuyền này để ngắm cảnh ở Địa Trung Hải.

