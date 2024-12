Ronaldo ngăn Benzema xô xát

Rạng sáng 7/12 (giờ Hà Nội), Al Nassr để thua Al Ittihad 1-2 ở vòng 13 Saudi Pro League. Karim Benzema mở tỷ số cho Al Ittihad ở phút 55. Chỉ hai phút sau, Ronaldo ghi bàn gỡ hòa cho Al Nassr, tạo nên hy vọng cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng khi Benzema và Otavio có một pha va chạm không mong muốn. Nhận thấy sự nóng nảy của đồng đội, Ronaldo nhanh chóng can thiệp để xoa dịu Benzema.

Dù vậy, tiền đạo người Pháp cũng kịp tác động lên Otavio, khiến tiền vệ này ngã xuống sân và tỏ ra đau đớn. Cả hai cầu thủ này sau đó đều phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính.

Benzema và Ronaldo có mối quan hệ thân thiết khi từng là đồng đội tại Real Madrid. Cả hai cùng nhau chinh phục 2 danh hiệu La Liga, 4 Champions League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Trong cuộc đua Vua phá lưới Saudi Pro League mùa này, Ronaldo và Benzema đều có cùng 10 pha lập công.

Dù có sự can thiệp kịp thời của Ronaldo, Al Nassr vẫn phải nhận đòn đau khi Steven Bergwijn ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối, mang về chiến thắng quý giá cho Al Ittihad. Kết quả này khiến Al Nassr rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, kém Al Ittihad 11 điểm.

Đáng chú ý, đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Al Nassr. Đội cũng để thua 1-2 trước Al Sadd ở AFC Champions League chỉ vài ngày trước đó, cũng với một bàn thua ở thời gian bù giờ cuối hiệp hai.

Sau trận này, Saudi Pro League sẽ có khoảng thời gian nghỉ đông. Al Nassr sẽ không thi đấu cho đến ngày 9/1/2025, khi họ có cuộc đối đầu với Al Akhdoud. Đây là cơ hội để đội bóng này điều chỉnh và tìm lại phong độ, đồng thời hy vọng Ronaldo duy trì phong độ săn bàn, giúp Al Nassr vượt qua giai đoạn khó khăn này.

