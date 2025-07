Ronaldo muốn hỗ trợ gia đình Jota

Lễ tang của Jota và em trai Andre được tổ chức tại quê nhà Gondomar vào sáng 5/7 (giờ địa phương). Buổi lễ có sự tham gia của nhiều quan chức, huấn luyện viên và cầu thủ nổi tiếng.

Ronaldo là một trong những danh thủ không đến viếng Jota. Theo Record, CR7 không muốn sự xuất hiện của mình tạo ra tình trạng hỗn loạn tại lễ tang, làm mất đi không khí trang nghiêm tại đó.

Nguồn tin này cũng cho biết Ronaldo đã nói chuyện với Rute Cardoso, vợ của Jota, và hứa rằng anh sẽ luôn có mặt để hỗ trợ cô và ba người con của người đồng đội quá cố.

Ngay sau khi tin tức về tai nạn bi thảm của Jota và em trai Andre được công bố hôm 3/7, Ronaldo đã đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội, nhằm gửi lời chia buồn đến gia đình Jota.

CR7 viết: “Thật không thể tin nổi. Chúng ta vừa mới ở cùng nhau trong đội tuyển quốc gia, vừa mới thấy cậu kết hôn. Tôi gửi lời chia buồn đến gia đình, vợ và các con của cậu, chúc họ có thêm sức mạnh. Tôi biết cậu sẽ luôn ở bên họ. Yên nghỉ nhé, Diogo và Andre. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến các bạn".

Katia Aveiro, chị gái của Ronaldo, đã lên tiếng sau khi em trai bị chỉ trích vì không đến viếng Jota. Cô cho biết Ronaldo chọn cách âm thầm bày tỏ sự tôn trọng, thay vì xuất hiện công khai.

