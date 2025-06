Ronaldo khiến CĐV ngỡ ngàng

Phút 68, Bruno Fernandes chọc khe để Nuno Mendes xâm nhập vùng cấm. Ngôi sao của PSG chuyền ngang để Cristiano Ronaldo dứt điểm từ cự ly gần, hạ gục Marc-Andre ter Stegen và nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho siêu sao 40 tuổi này. Một người dùng viết: "Cristiano Ronaldo để lại một màn thể hiện tuyệt vời cho ĐTQG ở tuổi 40, điều này xứng đáng được ghi vào lịch sử bóng đá". Một người khác cho biết: "Họ nói anh ấy quá già, quá chậm, và đã hết thời. Nhưng Cristiano vẫn tiếp tục ghi bàn để chứng minh điều ngược lại".

Một người hâm mộ nhận xét: "Điều kỳ diệu là Ronaldo ở tuổi 40 vẫn hiệu quả và có ảnh hưởng lớn trên các sân chơi lớn. Anh ấy không hề hết thời và vẫn chưa kết thúc sự nghiệp sau khi rời MU".

Ronaldo đã cán mốc 937 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong màu áo ĐTQG, CR7 cũng sở hữu 137 pha lập công. Giờ đây, tiền đạo của Al Nassr đang hướng tới việc giành danh hiệu Nations League thứ hai, sau khi đã lên ngôi ở mùa giải 2018/19.

Bồ Đào Nha sẽ chờ đợi đối thủ trong trận chung kết từ trận bán kết còn lại giữa Tây Ban Nha và Pháp diễn ra vào tối thứ Năm. Với phong độ hiện tại của Ronaldo, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một màn trình diễn xuất sắc nữa từ anh trong trận đấu quan trọng sắp tới.

