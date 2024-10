Ronaldo giàu cỡ nào

Theo Forbes, Ronaldo có tổng thu nhập hàng năm lên tới 260 triệu euro. Trong đó, 200 triệu euro là mức lương của anh tại Al Nassr, còn 60 triệu euro đến từ các hợp đồng tài trợ và quảng cáo.

Cựu sao Real Madrid cũng đứng thứ ba trong danh sách những vận động viên có thu nhập cao nhất lịch sử, với tổng thu nhập 1,92 tỷ USD (1,7 tỷ euro). Dẫn đầu là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (3,4 tỷ euro), theo sau là tay golf Tiger Woods (2,4 tỷ euro). Nghiên cứu này dựa trên trang Sportico.

Ronaldo cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất toàn cầu với 639 triệu người theo dõi trên nền tảng Instagram, con số không ai sánh bằng. Theo Hooper HQ, mỗi bài đăng của CR7 trên Instagram mang về cho anh 3,5 triệu euro.

Tính đến cuối năm 2022, giá trị tài sản ròng của Ronaldo đạt 500 triệu euro, theo Celebrity Net Worth. Siêu sao 39 tuổi sở hữu một bộ sưu tập siêu xe, trong đó nổi bật nhất là LaFerrari trị giá 2,7 triệu euro. Ngoài ra, Ronaldo còn có những chiếc xe khác như Bugatti Chiron (2,5 triệu euro), Bugatti Veyron (1,6 triệu euro) và Ferrari F12 TDF (1 triệu euro).

Ronaldo gắn bó với nhãn hàng thể thao Nike từ năm 2003 và hiện sở hữu thương hiệu "CR7" trong hệ sinh thái của công ty này. Tiền đạo 39 tuổi ký hợp đồng trọn đời trị giá 1 tỷ USD (900 triệu euro).

Ngoài ra, chuỗi khách sạn Pestana CR7 là thương vụ hợp tác giữa Ronaldo và doanh nhân Dionisio Pestana. Không chỉ ở Tây Ban Nha, khách sạn này còn xuất hiện ở nhiều thành phố như Madeira, Lisbon (cùng Bồ Đào Nha), Marrakesh (Morocco) và New York (Mỹ).

Năm 2019, Ronaldo mở viện cấy tóc đầu tiên mang tên Insparya tại Madrid (Tây Ban Nha). Sau đó, CR7 mở rộng chi nhánh ra các khu vực khác như Marbella, Valencia, Bilbao và Barcelona, mang lại doanh thu 100 triệu euro.

Sự nghiệp kinh doanh của Ronaldo chưa dừng lại tại đó. Trong năm nay, CR7 đầu tư gần 40 triệu euro vào việc phát triển UFL, một tựa game bóng đá mới nhằm cạnh tranh với EA Sports FC (tiền thân là FIFA).

Mới đây, Ronaldo ra mắt kênh YouTube “UR Cristiano”, nhanh chóng thu hút 1 triệu người đăng ký trong 90 phút và 10 triệu người trong chưa đầy 12 tiếng. Hiện tại, kênh của CR7 có gần đạt 65 triệu người đăng ký, trở thành vận động viên được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này. Ronaldo cũng là người đầu tiên vượt mốc 1 tỷ người theo dõi trên tất cả mạng xã hội.

