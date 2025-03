'Ronaldo đá phạt đền tệ chưa từng thấy'

Ngay phút thứ 6, Ronaldo được trao cơ hội sút phạt đền nhưng lại không đánh bại được Kasper Schmeichel của Đan Mạch. Ngay lập tức, người hâm mộ trên mạng xã hội đã không ngừng chỉ trích pha dứt điểm thiếu chính xác của CR7.

Tài khoản Elmi218 đã viết: "Đó là cú đá phạt đền tồi tệ nhất từng thấy". Trong khi đó, CĐV kokkikumar98 châm biếm: "Ronaldo có thể tung ra cú sút như vậy sao? Nó trông như là một đường chuyền cho thủ môn". Còn tài khoản blackyy_gee thì thẳng thắn: "Chưa bao giờ Ronaldo sút phạt đền tự tin như thế".

Sau cú sút hỏng ăn của Ronaldo, nhiều đồng đội tỏ ra thất vọng. Bruno Fernandes ôm đầu tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội dẫn trước Đan Mạch từ sớm.

Dù sút hỏng phạt đền, Ronaldo vẫn kịp sửa sai cho Bồ Đào Nha bằng pha lập công ở phút 72, tạo tiền đề cho đội nhà thắng Đan Mạch với tỷ số 5-2. Những người ghi bàn còn lại của Bồ Đào Nha là Goncalo Ramos, Trincao (cú đúp) và pha phản lưới của trung vệ Andersen.

Trước khi trận đấu diễn ra, Ronaldo đã vinh dự nhận kỷ lục Guinness cho thành tích giành nhiều chiến thắng nhất ở đội tuyển quốc gia (132 trận).

Bồ Đào Nha giành vé vào bán kết UEFA Nations League gặp Đức. Loạt trận bán kết diễn ra vào tháng 6.

