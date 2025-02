Ronaldo chốt tương lai

Thông tin này được chia sẻ bởi một quan chức của Al Nassr hôm 10/2. Vị này nói: “Hai bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng cho Ronaldo, chỉ còn chờ chữ ký chính thức của cậu ấy. Thông báo sẽ được công bố trong những ngày tới".

Ronaldo gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023 với bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi, dự kiến kết thúc vào cuối mùa giải 2024/25. Với phong độ ghi bàn thuyết phục trong những năm qua, CR7 khiến giới chủ Al Nassr rất hài lòng. Đội bóng Saudi Arabia đã trả mức đãi ngộ hậu hĩnh (200 triệu euro/mùa) để thuyết phục Ronaldo đến thi đấu.

Với việc gia hạn thêm 1 năm, Ronaldo sẽ chơi cho Al Nassr đến World Cup 2026. Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11/6 đến 19/7/2026.

Trước khi tới Al Nassr, Ronaldo từng giành danh hiệu Euro 2016, 5 Quả Bóng Vàng, 4 Chiếc Giày Vàng châu Âu, 5 Champions League, 3 Premier League, 2 La Liga và 2 Serie A.

Đêm 7/2, CR7 vừa ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Feiha ở vòng 19 Saudi Pro League. Đây là trận thứ 5 liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha lập công cho đội chủ quản. Tổng cộng, Ronaldo đã có 24 bàn sau 26 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Cựu tiền đạo Manchester United còn cách 76 bàn so với cột mốc 1.000 bàn thắng.

Chiến thắng 3-0 trên sân nhà giúp Al Nassr vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng với 41 điểm. Ronaldo cùng đồng đội còn kém 8 điểm so với đội đầu bảng Al Hilal.

