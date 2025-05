Ronaldo chọc giận CĐV Al Nassr

Dù dẫn trước 2 bàn, Al Nassr vẫn bị đối thủ lật ngược tình thế và nhận thất bại 2-3 chung cuộc. Đội bóng của Ronaldo chính thức trắng tay ở mùa này, khi khoảng cách với đội đầu bảng Al Ittihad lên đến 11 điểm.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở phút 90+5 khi đội nhà đang cần bàn gỡ. Trước đó 1 phút, trong khoảnh khắc Houssam Aouar ghi bàn thứ 3 cho Al Ittihad, CR7 thể hiện sự thất vọng tột độ. Anh giơ tay lên trời biểu lộ sự tức giận. Hành động này không thoát khỏi ánh mắt của người hâm mộ Al Nassr, khiến Ronaldo bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV gọi Ronaldo là "đứa trẻ khóc nhè" và yêu cầu ban lãnh đạo tước băng đội trưởng của anh. Một người hâm mộ bày tỏ trên X: "Nhìn cách mà một đội trưởng khóc lóc, thật không thể chấp nhận. CR7 là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với Al Nassr. Hãy thanh lý Ronaldo ngay lập tức".

Một người khác bình luận: "Ronaldo giơ tay như thể đã làm được điều gì đó trong trận này". Nhiều ý kiến cũng cho rằng anh không xứng đáng với băng đội trưởng: "Anh ta không xứng đáng làm đội trưởng. Hãy nhìn xem Ronaldo thể hiện được gì ở trận vừa qua".

Tình huống nói trên không phải hành động duy nhất gây phẫn nộ của CR7 ở trận gặp Al Ittihad. Sau khi bị đối thủ gỡ hòa 2-2, CR7 nhăn nhó, áp hai lòng bàn tay vào nhau rồi đưa lên mặt, ám chỉ đồng đội phòng ngự như mơ ngủ.

Hợp đồng giữa Ronaldo và Al Nassr sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Đôi bên vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.